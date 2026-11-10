Anthropic fija en un rango de entre 70 y 78 dólares el precio de sus acciones para salir a Bolsa

Archivo - Claude Sonnet 4.5. - ANTHROPIC. - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Anthropic, la 'startup' estadounidense de IA, ha estimado en una horquilla de entre 70 y 78 dólares el precio de cada una de sus acciones de cara a su inminente oferta pública inicial, en la que espera vender 825 millones de títulos, con lo que podría levantar entre 57.750 y 64.350 millones de dólares (51.616 y 57.515 millones de euros).

En una actualización del folleto de la transacción registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la empresa detrás de 'Claude' ha informado de que "actualmente, se estima que el precio de la oferta pública inicial por acción estará entre 70,00 y 78,00 dólares".

En concreto, la empresa tiene la intención de vender 801,35 millones de acciones ordinarias Clase A, mientras que sus accionistas vendedores colocarán otros 23,65 millones de títulos de la misma clase.

Además de los 825 millones de acciones ordinarias de Clase A que tiene previsto comercializar en la operación, Anthropic ha indicado que las entidades suscriptoras tendrán la opción de adquirir hasta 123,75 millones de títulos adicionales de la empresa al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción.

Por otro lado, la compañía liderada por Dario Amodei ha suscrito un acuerdo con Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft Corporation, Nvidia Corporation y TSMC Partners, en virtud del cual estas empresas "se han comprometido, individualmente y no conjuntamente", a adquirir un total de 26.000 millones de dólares (23.238 millones de euros) en acciones ordinarias Clase N de Anthropic mediante una colocación privada a un precio por acción igual al de la oferta pública inicial.

Dicha colocación privada está supeditada a la finalización de la oferta pública inicial y está previsto que se cierre inmediatamente después de la misma.

Teniendo en cuenta el número de acciones en circulación que la compañía considera a la finalización de la operación de salida a Bolsa, la capitalización proforma de Anthropic al precio máximo de 78 dólares por acción sería de unos 1,02 billones de dólares (911.660 millones de euros).

Las acciones de Anthropic tienen previsto cotizar, aunque no se ha fijado aún una fecha definitiva, en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'ANT'.

Las principales entidades suscriptoras de la OPI de Anthropic son Goldman Sachs y Morgan Stanley, dos de los principales bancos estadounidenses, pero la lista es larga y participarán también firmas como JPMorgan, Citigroug, Barclays y Wells Fargo.

PÉRDIDAS.

Anthropic registró pérdidas netas de 104.039 millones de dólares (unos 92.989 millones de euros), un 314,4% más que los 'números rojos' de 25.107 millones de dólares (22.440 millones de euros) registrados en 2025.

En términos trimestrales, las pérdidas de Anthropic entre julio y septiembre fueron de 23.291 millones de dólares (20.817 millones de euros), lo que implica un aumento interanual del 92%, pero una disminución del 64,8% respecto de las pérdidas anotadas en los tres meses inmediatamente anteriores.

En cuanto a los ingresos, en los nueve primeros meses del año sumaron 33.242 millones de dólares (29.711 millones de euros), lo que supone multiplicar sus ingresos por 13 en un año, incluyendo una facturación de 16.956 millones de dólares (15.155 millones de euros) en el tercer trimestre, doce veces más que un año antes.