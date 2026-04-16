Anthropic refuerza su expansión a Reino Unido y confirma que los bancos británicos dispondrán de Claude Mythos

Archivo - Logos de Claude y Anthropic. - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Anthropic ha anunciado un nuevo impulso en sus planes de expansión en Reino Unido con la apertura de una oficina en Londres que aspira a contar con 800 empleados, frente a los 200 que actualmente trabajan para la firma en la capital londinense, y ha informado que los bancos británicos tendrán disponible la próxima semana el nuevo modelo de IA Claude Mythos, abierto únicamente a empresas, para poder así evaluar sus sistemas.

El centro de Londres comenzará a operar a partir del primer trimestre de 2027, con el que pretenden dar respuesta al fuerte crecimiento de clientes en Reino Unido, así como en el resto del mundo.

"Estamos experimentando un crecimiento realmente impresionante. Como resultado, nos complace anunciar hoy la apertura de nuestra oficina en Londres, que abrirá sus puertas en el primer trimestre del próximo año. Esto representa una gran oportunidad para nuestros clientes", ha indicado la responsable de Anthropic para el norte de EMEA, Pip White.

Este anuncio llega días después de que OpenAI, rival en el negocio de la inteligencia artificial, también declarara que abrirá su primera oficina permanente en la capital de Reino Unido con una capacidad para 500 empleados, lo que denota el empuje de las empresas de IA estadounidenses en el continente europeo.

En esta línea, la ejecutiva de Anthropic ha adelantado que las entidades de Reino Unido tendrán disponible el nuevo modelo de la compañía Claude Mythos la próxima semana, que por el momento solo puede ser utilizado por instituciones financieras y otras empresas tecnológicas con el objetivo de que puedan conocer los alcances de este nuevo producto y protegerse de sus vulnerabilidades.

"Mythos nos ha demostrado que existen muchas vulnerabilidades graves en este momento. Mythos encontró vulnerabilidades en todos los sistemas operativos y navegadores web. Por eso, quisimos crear primero este pequeño grupo para aprender de sus hallazgos de forma controlada", ha sostenido.

Anthropic asegura que el proceso para dejar en manos de las organizaciones el nuevo modelo pasa por conocer primero las intenciones de las mismas con Claude Mythos y luego trabajar con ellas para planificar las siguientes fases de implementación.

Así, la empresa de IA mantuvo reuniones con los responsables de las entidades británicas durante la semana pasada, calificadas como "importantes", por lo que desplegarán Mythos en su sistema bancario en los próximos días.

En palabras de White, Anthropic está dispuesta a ralentizar la puesta en marcha de sus productos de inteligencia artificial hasta que se demuestren seguros, a pesar de que esta decisión pueda tener un impacto comercial sobre las cuentas de la empresa.

"Somos muy cuidadosos y deliberados con respecto a nuestro lanzamiento. No lo hemos lanzado para disponibilidad general y no tenemos ninguna intención de hacerlo por el momento", ha defendido responsable de Anthropic.