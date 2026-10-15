Anthropic revela a sus inversores que ganó 15.000 millones en el tercer trimestre antes de su salida a Bolsa

Archivo - El 'chatbot' Claude desarrollado por la tecnológica estadounidense Anthropic en la pantalla de un móvil- CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Anthropic reunió a sus inversores en sus oficinas de San Francisco (EEUU) para informar que sus ingresos del tercer trimestre alcanzaron los 16.800 millones de dólares (unos 15.000 millones de euros) y que se dispararon casi un 50% en comparación al trimestre anterior con el objetivo de señalar que la empresa está preparada para dar el salto al parqué durante el mes de noviembre.

La firma de IA continúa recabando apoyos para su oferta pública inicial (IPO), que se espera como una de las mayores de la historia, de su salida a Bolsa en un momento marcado por una gran incertidumbre en el sector de la inteligencia artificial que ya provocó el aplazamiento del debut bursátil de su principal competidor, OpenAI.

De esta manera, los directivos de Anthropic explicaron en su sede la estrategia de la empresa centrada en la seguridad, un crecimiento acelerado y una mayor eficiencia que posicionaría a la compañía para una salida a Bolsa exitosa en noviembre, según han indicado fuentes conocedoras del asunto citadas por 'Financial Times'.

Igualmente, los directivos de Anthropic ofrecieron datos financieros explicando que entre julio y septiembre la empresa registró su segundo trimestre consecutivo con beneficios operativos y que se situaron por encima de los 11.500 millones de dólares (10.260 millones de euros) anotados en el anterior periodo.

No obstante, el crecimiento de la facturación de Anthropic queda por debajo del ritmo observado a principios de año cuando la firma duplicó sus ingresos, partiendo de unos 4.800 millones de dólares (4.280 millones de euros) en el primer trimestre de 2026.

En esta ocasión, no informaron de los ingresos anualizados que a finales de junio se situaban en los 65.000 millones de dólares (58.000 millones de euros), aunque análisis citados por 'FT' apuntaban a los 74.000 millones de dólares (66.000 millones de euros), lo que, sin embargo, también queda algo lejos de los 100.000 millones de dólares (89.250 millones de euros) previstos anteriormente.

Asimismo, Anthropic declaró ante sus inversores que durante el tercer trimestre generó un flujo de caja positivo y obtuvo 1,70 dólares de ingresos por cada dólar invertido en potencia de computación, al tiempo que los ejecutivos señalaron que sus márgenes operativos ajustados se situaron en el 11%.

Anthropic busca debutar en Wall Street con una valoración de al menos 2 billones de dólares (1,7 billones de euros), una cifra que superaría a los 1,77 billones de dólares (1,5 billones de euros) alcanzados en su OPI por SpaceX y que convertiría el salto al parqué de la empresa responsable de Claude y Mythos en la mayor oferta pública inicial de la historia.

La 'startup' de IA levantó el pasado mes de mayo 65.000 millones de dólares (56.345 millones de euros) en una ronda de financiación liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, que valoraba la 'startup' en 965.000 millones de dólares (836.511 millones de euros), superando entonces por primera vez la valoración estimada de OpenAI, creador de ChatGPT.

El revuelo creado en el sector por los potenciales peligros de la IA marcarán esta tan esperada salida a Bolsa, mientras OpenAI tomó la decisión de retrasar su debut bursátil al valorar la situación como un momento complejo para dar el paso. Anthropic todavía no ha desvelado cuando dará el salto al parqué, aunque las informaciones apuntan que probablemente sea tras las elecciones de medio mandato --'midterms-- en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.