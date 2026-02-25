La APD y la Cámara de Comercio Brasil-España firman un acuerdo para impulsar la cooperación empresarial. - APD

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de establecer un marco estable de cooperación dirigido a fortalecer las relaciones empresariales entre ambos países.

Este acuerdo permitirá a ambas instituciones desarrollar iniciativas conjuntas destinadas a promover el intercambio de conocimiento, experiencias y oportunidades de negocio entre empresas de Brasil y España, según informaron la APD y la CCBE en un comunicado conjunto.

Entre las iniciativas incluidas destaca la organización de encuentros empresariales, seminarios y actividades formativas, la colaboración en estudios y análisis de mercado y el acceso a redes de contacto que faciliten el desarrollo de proyectos con vocación internacional.

El convenio ha sido rubricado por la presidenta de la CCBE, Trinidad Jiménez, y el presidente de APD, Laura González-Molero, quienes han destacado la relevancia del acuerdo en un contexto global cada vez más interoconectado.

"Brasil es un emplazamiento estratégico para muchas empresas españolas, y establecer puentes institucionales sólidos es clave para generar confianza, conocimiento compartido y nuevas oportunidades de colaboración empresarial", señaló González-Molero.

Por su parte, Jiménez resaltó que este convenio de colaboración será "un impulso para que empresarios y directivos apuesten por la internacionalización de sus empresas, generando un clima que favorezca la inversión y el acercamiento comercial entre ambos países".