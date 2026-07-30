Apple elevó el beneficio un 27% entre abril y junio

Fachada de una tienda de Apple, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). Apple ha alcanzado el valor de 4,93 billones de dólares en capitalización bursátil, lo que la convierte en la empresa más valiosa del mundo, después de que Nvidia sufriera una redu - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico Apple obtuvo un beneficio neto récord de 29.789 millones de dólares (26.112 millones de euros) entre los meses de abril y junio, tercer trimestre fiscal para la compañía, lo que representa un avance del 27% en comparación con las ganancias contabilizadas por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio precedente.

En su tercer trimestre fiscal, Apple logró unas ventas netas de 109.417 millones de dólares (95.912 millones de euros), lo que supone un crecimiento interanual del 16,4%.

En concreto, Apple ingresó 54.252 millones de dólares (47.555 millones de euros) con las ventas del iPhone, un 21,7% más; mientras que facturó un 28,7% más por las ventas de Mac, hasta 10.352 millones de dólares (9.074 millones de euros); aunque las ventas de iPad disminuyeron un 6%, hasta 6.191 millones de dólares (5.427 millones de euros).

De su lado, la facturación por servicios aumentó un 12%, hasta 30.739 millones de dólares (26.945 millones de euros), mientras que las ventas de accesorios alcanzaron los 7.883 millones de dólares (6.910 millones de euros), un 6,5% más.

En cuanto a las distintas regiones geográficas en las que opera, las ventas en América aumentaron un 11% interanual, hasta 45.781 millones de dólares (40.130 millones de euros); un 22,4% en Europa, hasta 29.395 millones de dólares (25.767 millones de euros); un 22,4% en China, hasta 18.816 millones de dólares (16.494 millones de euros); y un 13,3% en Japón, con 6.554 millones de dólares (5.745 millones de euros).

De este modo, en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal Apple obtuvo un beneficio neto de 101.464 millones de dólares (88.940 millones de euros), un 20% por encima del resultado anotado por la compañía un año antes. Asimismo, las ventas del gigante de Cupertino sumaron 364.357 millones de dólares (319.384 millones de euros), un 16,2% más.

"Hoy, Apple se enorgullece de anunciar el mejor trimestre de junio de su historia, con un crecimiento de ingresos de dos dígitos en iPhone, Mac y Servicios, y en todos los segmentos geográficos", declaró Tim Cook, consejero delegado de Apple, en su última presentación de resultados al frente de la empresa, cuya dirección dejará en septiembre.

"Estamos muy satisfechos con nuestro desempeño comercial récord durante el trimestre, que estableció nuevos récords para el trimestre de junio tanto en ganancias por acción como en flujo de caja operativo", afirmó Kevan Parekh, director financiero de la compañía.

Por otro lado, el consejo de administración de Apple ha declarado un dividendo en efectivo de 0,27 dólares por acción ordinaria de la compañía que se pagará el próximo 13 de agosto a los accionistas registrados al cierre de operaciones del 10 de agosto de 2026.