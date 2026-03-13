Apto invertirá hasta 2.000 millones en un nuevo campus de centros de datos en Fuenlabrada (Madrid)

Apto invertirá hasta 2.000 millones en un nuevo campus de centros de datos en Fuenlabrada - APTO

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Apto, proveedor de centros de datos de hiperescala de primer nivel en toda Europa, ha confirmado que su nuevo campus madrileño se ubicará en un emblemático terreno de 195.000 metros cuadrados en Fuenlabrada y contará con una inversión total estimada de hasta 2.000 millones de euros.

La compañía, que tiene su sede central en Londres (Reino Unido), ha indicado que el proyecto representa un "hito significativo" en su estrategia de crecimiento europeo, que se establece así en uno de los polos de centros de datos más atractivos de Europa.

A solo 14 kilómetros del centro de la ciudad, el terreno, que anteriormente albergaba una planta embotelladora industrial, ha sido completamente despejado y ahora está listo para convertirse en el campus de centros de datos más grande de la región 'cloud' de Madrid.

Con el permiso de construcción aprobado para la primera fase del campus, está previsto que las obras comiencen "de inmediato", ha indicado este viernes Apto en un comunicado.

Apto ya ha completado las obras de habilitación del emplazamiento, incluida una subestación 'in situ' para 40 megavatios (MW), con una capacidad total prevista para el campus de hasta 240 MW distribuidos en 5 centros de datos.

La compañía comienza ahora la segunda fase de 122 MW, con el foco puesto en que el 50% del total de la energía de las dos fases sea 100% verde.

Esta inversión sitúa a Apto en el centro de una región 'cloud' en plena expansión, ofreciendo una infraestructura preparada para la hiperescala en uno de los mercados digitales más dinámicos y con el crecimiento más rápido de Europa.

La región cuenta con una sólida conectividad por cable submarino que sustenta el tráfico digital mundial y también es rica en recursos de energía renovable, en concreto, solar, ocupando el segundo lugar en Europa en cuanto a capacidad renovable instalada y ofreciendo costes energéticos competitivos.

En colaboración con Arnaiz, una empresa líder en planificación urbana y desarrollo inmobiliario con más de 50 años de experiencia en España, Apto combina sus conocimientos sobre la hiperescala europea con la experiencia y relaciones locales.

DESARROLLO SOSTENIBLE E IMPULSADO POR LA COMUNIDAD

Este proyecto de regeneración de suelo industrial continúa recibiendo un fuerte respaldo por parte de la Comunidad de Madrid, Invest in Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, gracias a los amplios beneficios que aportará a la región, entre ellos la generación de empleo directo e indirecto, la creación de nuevos espacios verdes, la mejora de las infraestructuras y el impulso de oportunidades económicas locales.

Los planes incluyen un amplio proyecto paisajístico con miles de árboles y arbustos, así como equipamientos comunitarios como senderos peatonales y zonas de ocio.

El diseño incorpora además prácticas de construcción sostenibles, generación de energía renovable y soluciones de movilidad orientadas a un transporte más ecológico.

A través de una estrecha colaboración con los actores locales, Apto busca garantizar que el campus aporte valor a largo plazo tanto a sus clientes como a la comunidad y al entorno de Fuenlabrada.

Según la asociación sectorial Spain DC, cada euro invertido en centros de datos genera más de siete euros de retorno económico local, lo que subraya el papel del sector como motor del desarrollo económico.

Esta operación cuenta con el apoyo de la Unión Europea en el marco del programa InvestEU.

"Madrid se ha consolidado rápidamente como uno de los centros digitales más dinámicos de Europa, y nuestra inversión aquí refleja tanto la magnitud de la demanda como la solidez del potencial a largo plazo de la región", ha destacado el consejero delegado de Apto, Russell Poole.