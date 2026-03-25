La apuesta bajista de AQR en Indra llega a máximos del 2,31%

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fondo estadounidense AQR Capital ha elevado su apuesta bajista en Indra hasta el 2,31%, máximos del registro histórico, frente a la posición corta con la que contaba el pasado 20 de marzo y que se situaba en el 2,23%, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

Este movimiento se produce en plena la incertidumbre sobre la estabilidad en la cúpula de Indra, cuyo consejo de administración prevé reunirse esta tarde.

La apuesta bajista de AQR en Indra fue notificada este pasado martes, sin embargo, se desconoce el precio al que el fondo estadounidense adquirió su posición corta en la principal compañía española de defensa.

El paquete accionarial del 2,31% de Indra al precio de mercado actual, con sus títulos en 48,1 euros, tiene un valor cercano a los 196,3 millones de euros.

En la jornada bursátil de este miércoles los títulos de la compañía española experimentaban un alza del 3,13%, hasta situarse de nuevo cerca de los 50 euros tras las pérdidas de los últimos días.

En lo que va de año, el valor de las acciones de Indra acumula una pérdida de más de un 3% a consecuencia de las presiones del Gobierno en las últimas semanas para resolver el conflicto de interés derivado del análisis de la operación de compra de la empresa familiar de los Escribano, que esta última ha retirado al considerar que no se daban las condiciones para avanzar en un acuerdo.

Desde el pasado 17 de noviembre (cuando AQR afloró su posición corta en la empresa) los títulos de la compañía se han depreciado casi un 4%.

Una posición corta refleja la apuesta de un inversor por la bajada de la cotización de una determinada empresa, dado que, en ese caso, obtendrá beneficios, mientras que si el precio de los títulos de la compañía afectada suben registrará pérdidas en la operación.

En la CNMV solo se publican las posiciones cortas superiores o iguales al 0,5% y en estos momentos la única apuesta bajista en Indra en un nivel igual o superior al señalado es la del fondo estadounidense AQR Capital.