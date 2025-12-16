Ardian sale de la francesa Prosol tras vender su participación a Apollo

Archivo - Logo de Ardian - ARDIAN - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ardian ha anunciado este martes la venta de su participación mayoritaria en Prosol, empresa francesa que opera los supermercados Grand Fais, a fondos gestionados por Apollo por un importe no revelado, ha informado la firma de capital riesgo en un comunicado.

De este modo, Ardian sale de Prosol después de ocho años en su accionariado. Desde su inversión en la compañía gala en 2017, Prosol "ha triplicado con creces sus ingresos" y ha llevado a cabo importantes operaciones, entre las que se incluyen la adquisición de Océalliance, el mayorista de productos del mar líder en Francia, en 2022, y la red de carnicerías Novoviande en 2024, ha destacado Ardian.

Fundada en 1992 por Denis Dumont y con sede en Chaponnay, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes (Francia), Prosol cuenta con casi 10.000 empleados y opera en todo el país a través de cerca de 450 tiendas.

En concreto, Prosol opera la marca Grand Frais en colaboración con Euro Ethnic Foods y Despi, así como fresh., La Boulangerie du Marché, Mon Marché, BioFrais y Banco Fresco y Panfé en Italia. La empresa generó unos ingresos de más de 4.200 millones de euros el año pasado y cuenta con casi 10.000 empleados.

"Gracias a colaboraciones a largo plazo con cerca de 2.300 productores franceses, la empresa selecciona, mejora, procesa y distribuye una gran variedad de productos a las tiendas de sus propias marcas, garantizando así el origen, la frescura, el sabor y la calidad", ha explicado Ardian.

La inversión de Apollo junto con los accionistas históricos permitirá a Prosol continuar con su estrategia de crecimiento bajo el liderazgo de su equipo directivo, según ha subrayado la firma de capital riesgo.

"Ha sido un verdadero placer trabajar junto a todos los equipos de Prosol. Estamos orgullosos de haber apoyado a la empresa en su transformación y aceleración. Prosol cuenta ahora con unas bases muy sólidas para continuar su trayectoria de crecimiento", ha destacado desde Ardian Thibault Basqui, miembro del comité ejecutivo de la compañía.

Por su parte, el consejero delegado de Prosol, Jean-Paul Mochet ha agradecido a Ardian su apoyo y compromiso durante los últimos ocho años. "Al comenzar este nuevo capítulo de nuestra historia, estamos encantados de asociarnos con Apollo para continuar nuestro crecimiento y reforzar aún más nuestro compromiso con la promoción de alimentos de calidad", ha añadido.

El cierre de esta operación está sujeta a las autorizaciones reglamentarias y a las condiciones habituales.