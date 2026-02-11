El área de Estrategia y Transacciones de Afianza completa 12 operaciones en 2025 por más de 100 millones

Archivo - Oficinas de Afianza - AFIANZA - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El área de Estrategia y Transacciones de Afianza, firma española de servicios profesionales integrales para empresas, ha completado 12 operaciones desde comienzos de 2025, con un volumen agregado superior a 100 millones de euros, según ha informado este miércoles en un comunicado.

El área, liderada por los socios Fernando Redondo, con 25 años de experiencia asesorando a más de 100 compañías nacionales e internacionales en diversos sectores y participando en varios consejos de administración, y Regino de la Fuente, con más de 20 años de experiencia en asesoría y desarrollo de negocio para grandes empresas multinacionales en diferentes proyectos de M&A, cuenta con 10 profesionales especializados.

Éstos asesoran principalmente a clientes del segmento 'lower middle-market' en su crecimiento empresarial y en transacciones corporativas, con especial foco en sectores estratégicos como salud, tecnología, servicios B2B y alimentación, donde detectan el mayor interés de los inversores.

Los servicios del área abarcan desde el asesoramiento en mejora y transformación del negocio hasta el acompañamiento en procesos de compra y venta de compañías.

En este último caso, los profesionales desarrollan un proceso riguroso adaptado a cada empresa e identifican los mejores inversores para garantizar el éxito de la transacción.

En el ámbito de las transacciones corporativas, el área elabora informes de valoración y asesora en procesos de compraventa a empresas familiares, grandes corporaciones e inversores privados con un enfoque integral.

Asimismo, los profesionales cuentan con experiencia en obtención de capital para recapitalizaciones, préstamos con base en activos y financiación de proyectos empresariales a través de deuda alternativa.

Entre las operaciones principales del área destacan el asesoramiento a Ahumados Domínguez en su plan de crecimiento y posterior venta de una participación mayoritaria al grupo islandés Iceland Seafood, y el asesoramiento a Eurofesa en su plan de crecimiento y posterior venta de una participación mayoritaria al grupo sueco Presto.

Esta área forma parte de la expansión de Afianza, que en 2024 duplicó su facturación a 50 millones de euros. La firma tiene planes de superar los 70 millones en 2025 y prevé aumentar su equipo a más de 1.000 profesionales y abrir nuevas oficinas en Bilbao, Vitoria, Granada, Valencia, Málaga y Albacete, sumándose a las actuales de Madrid, Ibiza y Oviedo.

Fernando Redondo, socio del área, ha resaltado: "Nuestro compromiso es acompañar a los empresarios durante todo el proceso asegurando que su legado continúa con el nuevo propietario asegurando un valor razonable por su empresa, desde la fase inicial hasta el cierre de la operación y posterior transición tras la venta. Nuestro objetivo es continuar mejorando para ofrecer un asesoramiento cada vez más especializado y personal que responda a las necesidades específicas".

Por su parte, Regino de la Fuente, socio del área, ha destacado que, el segmento del 'lower middle-market' está experimentando un gran crecimiento y España resulta cada vez más atractiva para inversores europeos y americanos. "Esta situación, unida a nuestra especialización, nos permite ofrecer un servicio óptimo a través de equipos multidisciplinares que acompañan al cliente para garantizar el éxito de la operación y minimizar los riesgos inherentes a este tipo de transacciones", ha concluido.