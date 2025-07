Arquimea duplicó ingresos en su último ejercicio fiscal, hasta 100 millones, y prevé quintuplicarlos en 3 años

La compañía está abierta a establecer 'joint ventures', estudia posibles operaciones y afirma no estar en venta

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tecnológica española Arquimea, cuya división de defensa está adquiriendo mayor relevancia gracias a su tecnología de drones 'kamikaze' --conocidos también como munición merodeadora-- facturó 100 millones de euros en su último ejercicio fiscal, que terminó el pasado 31 de marzo, lo que supone el doble que los 50,53 millones de euros que ingresó el curso anterior.

Las previsiones de la compañía, que este mes celebra su 20 aniversario, pasan por elevar la facturación en un 30% en el actual ejercicio fiscal (hasta 130 millones de euros) y alcanzar una cifra de negocio de 500 millones de euros para 2028, según ha indicado el presidente del grupo Arquimea, Diego Fernández, en una entrevista con Europa Press.

"Este año esperamos facturar 130 millones, sobre todo impulsados por defensa. Pero no solo por defensa en España. Ha subido la facturación en todas las regiones en las que operamos. Va a subir en Estados Unidos, en el sudeste asiático... La división de Espacio también va a hacer un buen año y, en principio, el resultado va a ser muy positivo", ha resaltado Fernández.

En cuanto a la intención de lograr una facturación de 500 millones de euros dentro de tres años, el directivo ha resaltado que Arquimea "tiene un producto que ahora mismo está de moda", en relación con sus drones 'kamikaze'.

"Hay cuatro empresas en el mundo con esta tecnología y somos una de ellas. Estamos recibiendo mucho interés de muchos países, creemos que se va a popularizar y esto va a impulsar nuestros resultados. Además, estamos haciendo acuerdos con grandes empresas de defensa que tienen plataformas para embarcar nuestra munición merodeadora", ha señalado.

En relación con esas tres empresas que Arquimea considera su competencia directa en este segmento de negocio, el directivo cita a la israelí UVision y a las estadounidenses AeroVironment y Anduril.

En ese sentido, el negocio de Arquimea se beneficia de que España no prevé adquirir armas a Israel y también de que la intención de la Unión Europea es apostar por empresas y producto del Viejo Continente para reducir su dependencia de terceros países, como Estados Unidos.

"Tenemos este producto novedoso que ha sido popularizado por la guerra de Ucrania, que prácticamente es una guerra de drones. Tenemos la suerte de ser la empresa europea que tiene esta tecnología y creemos que vamos a crecer y nos vamos a convertir en la principal empresa de drones de Europa. Este es nuestro plan", ha resaltado Fernández.

"Somos la única empresa en Europa ahora mismo que está produciendo en serie miles de drones 'kamikaze'. Sacando a Ucrania de la ecuación, que está fabricando millones al año. Están en guerra y lo hacen con unos protocolos y unas líneas de producción que no se pueden hacer en Europa por seguridad. Nosotros estamos fabricando más de 2.000 al año", ha recalcado.

En ese sentido, el directivo ha desvelado que su compañía está avanzando en posibles acuerdos para embarcar drones 'kamikaze' en buques de Navantia y también en los blindados de Indra y Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics European Land Systems).

"No dependemos de tecnología china, no dependemos de tecnología israelí, no dependemos de tecnología americana. Creo que es un orgullo que España tenga una munición que esté ahora mismo en el 'top de la Champions' de este tema", ha agregado.

ESTUDIA COMPRAS Y SE ABRE A 'JOINT VENTURES'

En cuanto a la posibilidad de que Arquimea forme parte de un proceso de consolidación en el sector de la defensa, Fernández afirma que la empresa no se vende y que, de hecho, están estudiando distintas operaciones de M&A.

A pesar de asumir una estrategia compradora dentro del sector, el directivo reconoce que ha habido acercamientos para intentar entrar en Arquimea.

"Nuestra estrategia ahora mismo no es vender. Mi plan es colaborar con las grandes empresas para hacer negocios. Tenemos acuerdos en Estados Unidos con Northrop Grumman y con Lockheed Martin para aportar nuestra tecnología y que ellos ganen contratos más grandes. Con Europa también. Nuestro plan es asociarnos a grandes empresas para hacer 'joint ventures', hacer proyectos más grandes, pero en ningún caso vender. De hecho estamos comprando nosotros", ha recalcado.

Sobre ello, Fernández ha ahondado en que Arquimea no tiene problemas financieros y que todo el dinero que necesita se lo facilita el mercado.

En esa línea, y a tenor de la fuerte expansión del sector de la defensa en el contexto geopolítico actual, el presidente de Arquimea argumenta que ninguna empresa que esté facturando ahora mismo en esta industria necesita nuevos socios dado que "hay más que negocio que nunca".

"El error es pensar que consolidación solo significa comprar empresas. Consolidación significa también 'joint ventures' y lo que estamos buscando son 'joint ventures' con otras empresas, tanto en España como fuera. Y estamos abiertos a 'joint ventures' para lo que sea", ha aseverado.

En relación con el establecimiento de una nueva compañía conjunta, el directivo ha desvelado que están trabajando en ello y que después del verano se puede prodcuir algún tipo de anuncio en ese sentido.

Asimismo, sobre las posibles adquisiciones de empresas o acerca de la entrada de Arquimea en el capital de otras compañías, Fernández ha apuntado que están evaluando "varias operaciones" y que es posible que alguna se concrete antes de finales de este año.

"Lo que buscamos son empresas que tengan tecnologías que nos puedan servir para alguno de nuestros proyectos de investigación y desarrollo. No buscamos empresas grandes. No buscamos empresas de defensa. Creo que ahora mismo es un muy mal momento para hacer esas operaciones porque nadie quiere vender. Pero sí buscamos empresas con tecnología. Startups y gente que tenga tecnología que nosotros necesitemos", ha detallado.

Acerca de las empresas que están evaluando, Fernández ha señalado que se trata de firmas que se encuentran en el sudeste asiático, en Estados Unidos y en España.

Si bien no ha desvelado la horquila de inversión prevista para acometer este tipo de operaciones, el directivo ha indicado que la cifra anual para la compra de participaciones, tecnologías o compañías suele situarse en torno a 20 millones de euros.

AUMENTO DE PLANTILLA Y SECTOR ESPACIAL

Arquimea cuenta alrededor de 26.000 metros cuadrados de instalaciones entre España y Estados Unidos que incluyen 13.000 metros cuadrados recién incorporados a su planta de Torrejón de Ardoz y destinados a su área de defensa.

Además, en el ámbito espacial ha participado en alrededor de 180 misiones internacionales junto a agencias como la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) a través del desarrollo de soluciones termo-estructurales para grandes satélites, actuadores inteligentes, chips resistentes a la radiación, instrumentos ópticos o mecanismos de despliegue.

De hecho, entre sus hitos recientes destacan la promoción de la constelación BeetleSat, la iniciativa CanarySat para operar parte de dicha red desde Canarias y la integración de compañías como Iberespacio y la americana Ecliptic, que refuerzan sus capacidades en estructuras satelitales y aviónica.

En este contexto, la compañía cuenta con alrededor de 500 trabajadores y este año prevé incrementar su plantilla en un 20% con la incorporación de alrededor de 100 personas a sus áreas de ingeniería, investigación, comercial y corporativa.