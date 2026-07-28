Arteche aumenta más de un 40% su beneficio hasta junio, con casi 31 millones, tras ingresar un 10,7% más

Archivo - Imagen del grupo Arteche - ARTECHE - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Arteche cerró el primer semestre de este año con un beneficio neto de 30,6 millones de euros, lo que supone aumentar más de un 40% (+44,3%) las ganancias registradas en el mismo periodo de 2025, según ha informado este martes el grupo vasco.

Entre enero y junio, las ventas se situaron en los 277,9 millones de euros, un aumento del 10,7% frente a los primeros seis meses del año pasado.

Según ha destacado la compañía, este dato vuelve a reflejar un incremento de las ventas a doble dígito.

La contratación superó los 300 millones, alcanzando los 338,8 millones, con un crecimiento del 15,7% frente al año anterior.

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