Asaja ve "inaceptable" que el Gobierno no active las ayudas extraordinarias al olivar y al viñedo

Varias aceitunas durante el comienzo de la campaña de recogida - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha calificado de "inaceptable" la decisión adoptada por el Gobierno de no activar las ayudas extraordinarias al olivar y al viñedo fijadas por ley, alegando la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria exige el "cumplimiento inmediato" de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que establecía un fondo de 370 millones de euros -285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano- destinado a las explotaciones profesionales más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.

La disposición adicional cuarta de la Ley 1/2025 obligaba al Ejecutivo a aprobar en un máximo de dos meses desde su aprobación una ayuda de concesión directa, integrada en el sistema de la PAC, dirigida a agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y superficies de olivar y viñedo de secano.

Una decisión que se conoce después de que el Gobierno registrara una respuesta parlamentaria en la que apunta que las ayudas fijadas en la Ley de desperdicio alimentario son "un supuesto que no viene asociado a una dotación presupuestaria". El Ejecutivo dice el montante de fondos disponibles para atender las necesidades del Ministerio de Agricultura es el inicialmente aprobado para 2023, en el que no se contenía una partida específica para sufragar tales ayudas.

De esta forma, Asaja reitera que no puede dejarse sin cumplir una ley diseñada precisamente para proteger a los agricultores profesionales más vulnerables, y advierte de que el olivar y el viñedo de secano no pueden convertirse en las "víctimas colaterales" por la falta de presupuestos.

La organización denuncia que esta "decisión injusta" agrava la situación de miles de explotaciones profesionales y recuerda que otros sectores como el arroz, frutales, frutos secos, tomate de industria, herbáceos sí han recibido ayudas extraordinarias por sequía o por el impacto de la guerra en Ucrania. "No hay justificación posible para que olivar y viñedo queden fuera de una ayuda que está escrita en una ley, diseñada para amortiguar la caída de cosecha, el incremento de costes y la pérdida de margen", reiteran.

De esta forma, Asaja señala que la falta de aplicación de una ayuda que la propia ley establece como concesión directa, integrada en la PAC y sin necesidad de solicitud previa, está generando una "inseguridad jurídica insostenible" para miles de agricultores profesionales, que tenían derecho a confiar en que la norma se cumpliría.

La organización exige al Ministerio de Agricultura una "solución inmediata y transparente", que incluya la activación urgente de los 370 millones previstos en la Ley 1/2025, la dotación presupuestaria necesaria para ejecutarla, claridad sobre beneficiarios y superficies, un calendario público de pagos y un trato igualitario respecto a otros sectores que sí han recibido ayudas extraordinarias.

"No se pueden dar excusas para incumplir una ley. El campo necesita certezas, no respuestas burocráticas, el olivar y el viñedo de secano son pilares de la economía rural y su abandono tendría consecuencias irreversibles", advierten.