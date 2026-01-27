Asia lidera la demanda de viajes a nivel mundial durante la primera mitad de 2026, según Mabrian

Archivo - Japón. - JNTO - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asia Oriental y el Sudeste Asiático lideran la demanda turística a nivel mundial durante la primera mitad de 2026 al representar el 31,7% de la cuota de mercado, mientras que la región occidental del continente también gana mayor presencia, según un análisis de Mabrian, que destaca un alza del +5,9% en la capacidad aérea internacional frente al mismo periodo del año anterior.

En concreto, el estudio apunta a Japón como el principal impulsor del territorio oriental de Asia, donde se encuentran otros destinos como Corea del Sur y China, alcanzando un total del 16,3% de la demanda mundial.

En este contexto, el país nipón mantiene un crecimiento interanual "robusto", con una demanda que se expande cada vez más más allá de sus destinos tradicionales, a ciudades como Fukuoka y Sapporo.

En cuanto al sudeste asiático, con un 15,4% de cuota, Vietnam lidera esta región, lo que consolida su posición como un destino incluido en la lista de deseos de muchos viajeros internacionales, junto con Indonesia, Filipinas y Camboya.

De su lado, Asia occidental fortalece su posición relativa en el mercado turístico global en los seis primeros meses de 2026, ganando cuota de demanda entre los viajeros internacionales (8,9%).

En este parte del continente, Mabrian ha destacado que los países árabes del Golfo incrementan la capacidad aérea internacional un 3,6% hasta junio en comparación con el mismo período de 2025.

Además, este territorio es el que muestra la tendencia de crecimiento de cuota de mercado relativa más fuerte, con Jeddah y Riad (Arabia Saudita), así como Doha (Qatar), entre los 10 principales destinos que crecen en intención de viaje a nivel mundial, junto con Yakarta (Indonesia), Hanói (Vietnam), Ho Chi Min (Vietnam), Seúl (Corea del Sur), Moscú (Federación Rusa), Manila (Filipinas) y Tokio (Japón).

Para el director de Marketing y Comunicación de Mabrian, Carlos Cendra, esta evolución de Asia está impulsada por el crecimiento de la demanda desde mercados emisores emergentes y una propuesta de valor más atractiva en relación calidad-precio.

Con respecto a regiones donde se encuentran algunos de los destinos más visitados del mundo, como el sur de Europa y Norteamérica, baja levemente su cuota de mercado hasta la primera mitad de 2026, una tendencia similar que se repite en el sur de Asia y el norte de Europa.

"El comportamiento de la demanda hacia estas regiones debe tener en cuenta que el análisis de intención de viaje comprende el primer semestre de 2026, lo que cubre las temporadas media y el inicio del verano, pero no incluye el pico más alto de la temporada estival, que típicamente impulsa la demanda en estas regiones", ha explicado Cendra.

INESTABILIDAD REGIONAL EN LA DEMANDA AL CARIBE

A pesar de que la previsión para América Latina es "positiva y estable", los efectos de las tensiones que afectan al Caribe desde principios de enero se deben monitorizar en el corto y medio plazo porque los datos indican que, en el primer trimestre del año, la intención de viaje hacia esta zona se debilita, siendo los más afectados los mercados estadounidense y europeo, según Cendra.

En este contexto, el Índice de Cuota de Búsquedas para los vuelos al Caribe para viajar hasta marzo de 2026 apuntan a un ligero descenso de la cuota de mercado global para el Caribe entre febrero y marzo de este año.

La contracción es más pronunciada entre los viajeros estadounidenses, donde el Caribe pierde cuota de mercado con respecto a la demanda turística global: cae del 9,1% al 7,6% interanual, registrando el descenso más fuerte en enero y mostrando signos inestables de recuperación en los meses siguientes.

Este debilitamiento se debe principalmente a una disminución de la intención de viaje hacia el Caribe mexicano, República Dominicana, Jamaica, Aruba y el Caribe colombiano.

De manera similar, los mercados europeos muestran un declive moderado en la intención de viaje al Caribe en febrero, aunque una recuperación parcial en marzo. No obstante, la cuota de mercado se mantiene por debajo de los niveles del mismo trimestre del año pasado.