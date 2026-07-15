ASML gana un 22% más hasta junio y eleva previsiones

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MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

ASML obtuvo un beneficio neto de 5.674 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, lo que implica una mejora del 22% respecto del resultado anotado por la multinacional en la primera mitad de 2025, según ha informado el fabricante neerlandés de máquinas de litografía para la manufactura de microchips, que ha revisado al alza sus previsiones anuales y aumentará su capacidad para responder a la sólida demanda impulsada por la IA.

Las ventas semestrales de ASML alcanzaron los 18.093 millones de euros, un 17,2% más que un año antes, incluyendo un aumento del 13,3% la comercialización de sistemas, con 12.844 millones, mientras que la de servicios sumó 5.249 millones, un 28% más.

Entre abril y junio, el beneficio neto de ASML creció un 27,4%, hasta 2.918 millones de euros, mientras que las ventas netas aumentaron un 21% interanual, hasta 9.326 millones.

"Las continuas inversiones relacionadas con la IA y el progreso constante en las tecnologías de IA están impulsando la demanda de chips de lógica y memoria avanzados, lo que refuerza aún más las perspectivas de crecimiento del sector de los semiconductores", ha comentado el consejero delegado de ASML, Christophe Fouquet.

En este sentido, el ejecutivo ha señalado que la aceleración de los planea de expansión de los clientes de ASML proporciona a la empresa una mayor visibilidad de la demanda a largo plazo, después de que la entrada de pedidos se haya mantenido "extremadamente sólida" en el primer semestre del año.

De este modo, aprovechando este impulso, la neerlandesa prevé incrementar en aproximadamente un 30% su capacidad en 2027 de EUV de baja NA y estudia la posibilidad de aumentarla otro 30% en 2028. De igual manera, planea incrementar la capacidad de inmersión DUV (en 2027 en un 30%, y está estudiando la posibilidad de aumentarla otro 30% en 2028.

En cuanto a sus previsiones, ASML confía en que las ventas netas del tercer trimestre se sitúen entre 11.000 y 12.000 millones de euros, con un margen bruto de entre el 55% y el 57%, asumiendo unos costes de I+D de alrededor de 1.200 millones de euros.

Para el conjunto del ejercicio, teniendo en cuenta la dinámica del negocio comentada, ASML anticipa que las ventas netas totales se sitúen entre 43.000 y 45.000 millones de euros, frente al rango anterior de entre 36.000 y 40.000 millones, con un margen bruto de entre el 54% y el 56%.