La Asociación Española de Empresas de Consultoría se incorpora a la CEOE

El presidente de la CEOE, Antionio Garamendi (izda), y el presidente de la AEC, José María Beneyto (dcha) - AEC

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), que agrupa a las principales compañías de consultoría y tecnologías de la información que operan en España, se ha incorporado como nuevo miembro de la CEOE, según ha informado este miércoles la patronal de las consultoras.

Los 26 asociados de la AEC representan en torno al 70% del sector, lo que, según esta organización, la convierte en la entidad patronal "referente" del mercado de la transformación digital.

José María Beneyto, presidente de la AEC, ha destacado que la incorporación a CEOE "fortalece el papel de la asociación como interlocutor ante la Administración y las instituciones públicas, como foro de encuentro empresarial, así como su actividad en defensa de la consultoría como motor de crecimiento y de la modernización de la economía".

Asimismo, ha señalado que formar parte de CEOE facilitará un mayor intercambio de conocimiento y experiencias entre diferentes industrias, especialmente en ámbitos como el tecnológico, el regulatorio, la digitalización, el talento, la formación o el buen gobierno corporativo.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado la bienvenida a la AEC destacando "su papel como organización de referencia del sector de consultoría en España, una actividad clave en la modernización de las empresas" y, en consecuencia, de la economía.

La patronal de consultoría ha afirmado que la incorporación de la AEC a CEOE se produce en un contexto en el que la consultoría tecnológica desempeña un papel "cada vez más relevante" en la competitividad de las empresas y en la transformación de las administraciones públicas.

En 2024 el sector representó el 1,4% del PIB de España, con más de 285.000 profesionales, "consolidándose como uno de los principales motores de transformación del tejido productivo", según la AEC.