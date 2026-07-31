La asturiana Eolo Toys cotizará en BME Scaleup con un primer precio de referencia de 2,60 euros por acción

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MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa asturiana Eolo Toys, especializada en la creación y venta de juguetes, se incorporará a BME Scaleup, el mercado de Bolsas y Mercados Españoles (BME) dirigido a empresas pequeñas y medianas en crecimiento, con un primer precio de referencia de 2,60 euros por acción.

El gestor bursátil ha informado en un comunicado que el Comité de Coordinación de Mercado e Incorporaciones ha considerado que la firma reunirá los requisitos exigidos para su incorporación a cotización.

El consejo de administración de Eolo Toys, la decimotercera que registra un Documento Inicial de Acceso (DIAM) a los mercados de crecimiento de BME en lo que va de año, ha tomado como referencia para el inicio de la contratación de las acciones un precio de 2,60 euros por título.

Renta 4 ha sido la entidad colocadora y agente elegida por la compañía para su debut, así como su proveedor de liquidez.

Eolo Toys es la sociedad matriz de un grupo internacional especializado en creación, desarrollo y comercialización de juguetes, entretenimiento, ocio activo y soluciones para mascotas.

La compañía opera en más de 55 países y llega a más de 33.000 puntos de venta a través de una amplia red comercial.