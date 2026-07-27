Atomic One levanta una ronda de 5,6 millones con el respaldo de Arcano Partners e inversores internacionales

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Atomic One ha cerrado una ronda de financiación de 5,6 millones de euros con el respaldo de Arcano Partners y otros inversores privados e internacionales con experiencia en tecnología, inteligencia artificial y crecimiento empresarial, según informó la compañía en un comunicado.

En concreto, Arcano Partners ha participado en la operación a través del fondo Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo SICC con una inversión de 660.000 euros, elevando la inversión total de este vehículo en la compañía hasta los 2,5 millones de euros.

Con esta financiación, la empresa acelerará el desarrollo de su tecnología y ampliará la adopción de su plataforma entre marcas de venta online, además de reforzar el equipo que ya trabaja desde Málaga.

Actualmente, Atomic One cuenta con un equipo de 13 profesionales especializados en inteligencia artificial, ingeniería de software, ciencia de datos, gestión de producto y marketing. La firma ha desarrollado un sistema operativo de inteligencia artificial para marcas de venta online, capaz de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma.