Audax lanza un programa de pagarés de hasta 50 millones de euros en el mercado de renta fija

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Audax Renovables ha puesto en marcha un programa de pagarés en el mercado de renta fija (AIAF), con un saldo vivo máximo de 50 millones de euros y con plazos de vencimiento de un mínimo de tres días hábiles y un máximo de 364 días naturales, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa que preside José Elías Navarro ha explicado que los pagarés tendrán un importe nominal unitario de 10.000 euros y podrán dirigirse a toda clase de inversores.

Audax ha precisado que PKF Attest Capital Markets ha sido designado como 'arranger' y entidad colaboradora, mientras que Banco Inversis actuará como agente de pagos y GVC Gaesco Valores, como entidad colaboradora. El asesor legal de la operación ha sido J&A Garrigues.