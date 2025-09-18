Avianza lidera en China una misión comercial estratégica para impulsar la carne avícola premium española

Presentes empresas como Aprisa, BonÀrea, Coren, Iberdigest, Padesa y Uvesa

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza), en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, está desarrollando esta semana una misión comercial estratégica en China con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para la exportación de carne avícola premium española, según informa en un comunicado.

En concreto, esta misión también ha contado con el respaldo institucional de ICEX España Exportación e Inversiones y de la consultora Eibens, que ha coordinado la organización en el país asiático.

China es un mercado clave para el futuro del sector, y Avianza, junto con sus empresas asociadas, lleva años trabajando con determinación para afianzar la presencia de la avicultura española en este país. Así, en esta misión están presentes Aprisa, BonÀrea, Coren, Iberdigest, Padesa y Uvesa, que están participando en encuentros con importadores, distribuidores, asociaciones sectoriales y representantes institucionales.

El programa arrancó en Xiamen, con una reunión con la China Meat Association (CMA) y la participación en la feria Cimie, especializada en productos cárnicos. Allí también se celebró un encuentro B2B comercial con empresas chinas interesadas en la carne española.

La agenda continuó en Shanghái, donde se llevaron a cabo reuniones con importadores y cadenas mayoristas, así como encuentros de trabajo para explorar sinergias comerciales y concluirá en Pekín, donde la delegación mantendrá reuniones clave con la Oficina de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Ofecome en Pekín, además de encuentros con las asociaciones CIQA (China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association) y Ccfna (China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-products).

También está prevista una reunión con Cofco, empresa estatal y uno de los mayores importadores del país, que puede desempeñar un papel fundamental en la entrada de la carne avícola española en el mercado chino.

"China representa una oportunidad estratégica para el futuro del sector avícola español. Con esta misión damos un paso firme para acercar al consumidor chino una carne de ave premium, producida bajo los más altos estándares de bienestar animal y seguridad alimentaria. Nuestros productos, gracias a su calidad y versatilidad, tienen mucho que aportar tanto al retail como a la restauración en este país", ha señalado el secretario general de Avianza, Jordi Montort.