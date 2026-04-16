El Ayuntamiento estudia recurrir al TS la sentencia del TSJCV sobre los apartamentos turísticos de València

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VALENCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo jurídico del Ayuntamiento de Valencia estudiará la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ha anulado parte de la moratoria aprobada por el consistorio que paraliza la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad y subraya que el fallo "avala" la medida si bien hay una "discrepancia" de "alcance interpretativo" que "no de fondo".

Según han informado fuentes municipales, la interposición del recurso tendría el objetivo de "defender la validez íntegra de los acuerdos plenarios y consolidar el marco de regulación urbanística del turismo que esta ciudad necesita y que los vecinos demandan".

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha anulado parte de la moratoria aprobada por el Ayuntamiento y ha estimado parcialmente el recurso de una empresa de apartamentos contra el acuerdo del pleno del 28 de mayo de 2024 que decidió la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias de edificación para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros en determinados ámbitos territoriales del municipio cuyo uso global o dominante fuera el residencial, con el fin de facilitar el estudio de la reforma de la ordenación urbanística.

Según subrayan las mismas fuentes, la sentencia "avala la medida y su justificación" puesto que el TSJCV "confirma que la suspensión de licencias para nuevos usos hoteleros y turísticos era necesaria, proporcionada y fundada en razones de interés general: proteger el entorno urbano y el derecho a una vivienda digna ante el crecimiento descontrolado de las VUT en la ciudad".

Sin embargo, añaden que el fallo "se basa en una discrepancia técnica de alcance interpretativo, no de fondo" y la "única matización" se refiere "a una cuestión estrictamente técnico-jurídica: si la redacción del artículo 68.1 del TRLOTUP --del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje--, vigente en mayo de 2024, amparaba expresamente la suspensión de licencias de cambio de uso y la eficacia de las declaraciones responsables".

En este sentido, apuntan que el Ayuntamiento "defendió, y sigue defendiendo, que las licencias de edificación incluyen los cambios de uso, interpretación que comparte la propia legislación urbanística estatal" y la normativa autonómica "respalda la postura municipal".

Así, señalan que el Decreto-Ley 7/2024 del Consell, posterior al acuerdo municipal, "clarificó y amplió el artículo 68.1 del TRLOTUP incluyendo expresamente la potestad de la administración promotora de acordar la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias por cambios de uso y otros títulos habilitantes distintos a las licencias, como las declaraciones responsables".

A su juicio, "todo ello confirma que el Ayuntamiento actuó en la dirección correcta y con la debida diligencia para proteger los barrios residenciales de Valencia".