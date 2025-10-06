Azora cierra la compra del operador hotelero MedPlaya, con una cartera de 15 hoteles en España

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Azora, a través de su fondo Azora European Hotel & Lodging (AEHL), ha completado la adquisición del grupo MedPlaya Hotels, uno de los principales grupos hoteleros de España, con una cartera de 15 hoteles (6 en propiedad) con aproximadamente 4.000 habitaciones en destinos como la Costa del Sol, Costa Brava, Costa Dorada y Costa de Barcelona.

Esta transacción, que fue aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) y asesorada por Uría Menéndez, KPMG y Arcadis, permite a Azora alcanzar los 13 activos hoteleros en propiedad y los 54 hoteles bajo control, según informa en un comunicado.

Adicionalmente, es propietaria desde 2019 de 7 activos y cerca de 1.700 habitaciones ubicados en la Costa del Sol y Benidorm, actualmente gestionados por MedPlaya bajo régimen de arrendamiento.

Además, Azora prevé impulsar el crecimiento de MedPlaya en la Península Ibérica mediante nuevas adquisiciones de hoteles y la firma de contratos de arrendamiento y gestión con terceros.

Agustí Codina continuará como director general y presidente de MedPlaya, cuyas oficinas seguirán estando ubicadas en Girona. Xavier Genover actuó como asesor legal y Banca March como asesor financiero de Medplaya en esta operación.

"Consolidar nuestra posición en España con una cartera de hoteles diversificada, gestionada internamente, encaja perfectamente en nuestra estrategia de inversión en el sector y se suma a otras de nuestras plataformas hoteleras como Latroupe, BluSerena en Italia o Donkey Hotels en Grecia", han señalado los socios responsables de hoteles de Azora Javier Arús y Gonzalo García-Lago.

Por su parte, Agustí Codina ha añadido que MedPlaya inicia ahora una fase de consolidación en el mercado español "con la ambición de desarrollarse y crecer con nuevos activos propiedad de Azora y de terceros".