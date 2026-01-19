Bank of America eleva un 12,4% el precio objetivo de Indra, hasta 66,9 euros por título

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bank of America ha elevado el precio objetivo de las acciones de Indra hasta 66,9 euros, lo que supone un incremento del 12,43% en comparación con los 59,5 euros por título que vaticinaba con anterioridad.

Si se toman como referencia los 58,25 euros en los que cerró Indra la sesión bursátil del pasado viernes, el margen de revalorización que otorga Bank of America a los títulos de la compañía ronda el 15%.

"Aumentamos nuestras previsiones de Ebit (resultado neto de explotación) para 2025-2028 entre un 0% y un 3% (debido a los contratos recientes de tráfico aéreo y movilidad)", apunta el informe del banco estadounidense, que reitera su recomendación de "compra".

Los analistas de Bank of America también estiman que la compañía registrará unos ingresos de alrededor de 1.800 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025 y un ebit de 187 millones de euros.

Además, consideran que para 2026 la empresa podría proyectar unas ventas de alrededor de 6.300 millones de euros y un ebit de unos 600 millones de euros.

Todo ello, "a la espera de comprobar la verdadera velocidad del reposicionamiento de la cartera hacia defensa", han agregado los analistas del banco estadounidense.