Barcelona se prepara para acoger la inauguración del Explora III, el nuevo gigante del lujo marítimo

Explora Journeys - EXPLORA JOURNEYS

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Barcelona se convertirá este próximo sábado, 1 de agosto, en el epicentro de la industria naval y turística con la llegada del Explora III, la nueva joya de ultra lujo de Explora Journeys (división del Grupo MSC), que celebrará en la capital catalana su inauguración oficial antes de iniciar el 3 de agosto su viaje inaugural de siete noches hacia Lisboa y el Atlántico Norte.

El buque recala en Barcelona tras culminar desde Génova su itinerario exclusivo de presentaciones 'Un preludio Mediterráneo" (del 24 al 29 de julio) junto al tenista y embajador global Jannik Sinner.

Dos días después partirá en su travesía oficial de siete noches hacia Lisboa. Este inicio marcará el comienzo de una temporada enfocada en itinerarios continuos y sin repeticiones por el Norte de Europa, los fiordos noruegos, el Báltico, Islandia y Groenlandia, con escalas más prolongadas que culminarán en un cruce transatlántico hacia Canadá y Nueva Inglaterra.

A medio plazo, la ruta global de la compañía se extenderá en 2027 con el debut de la marca en Alaska a bordo del Explora III, abriendo paso al despliegue del Explora V en los mercados asiáticos previsto para 2028.

Esta escala representa un hito crucial en la estrategia del gigante italosuizo, que acelera su hoja de ruta inversora de 3.500 millones de euros para consolidar antes de 2028 una flota de seis 'hoteles flotantes de lujo' construidos íntegramente por el astillero italiano Fincantieri.

MEGAPLAN INVERSOR: SEIS 'HOTELES FLOTANTES' PARA 2028

La incorporación del Explora III sitúa al grupo en el ecuador exacto de su proyecto de expansión. Mientras los barcos Explora I y II ya operan internacionalmente y el tercero inicia su andadura este fin de semana en Barcelona, los tres buques restantes aceleran sus fases de construcción en Sestri Ponente (Génova).

Fincantieri protagonizó recientemente la última fase del plan con la salida a flote del Explora IV (previsto para 2027), la ceremonia de la moneda del Explora V y el corte de acero del Explora VI, que completarán el despliegue en 2028.

Estos barcos de nueva generación seguirán impulsando la visión de la marca e incorporarán tecnologías medioambientales cada vez más avanzadas, contribuyendo al compromiso global de la División de Cruceros del Grupo MSC de reducir el impacto ambiental de sus operaciones marítimas y avanzar hacia las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.

PASO ADELANTE EN SOSTENIBILIDAD MARÍTIMA

El Explora III dispone de 463 suites (incluida una segunda Owner's Residence diseñada por Patricia Urquiola), cinco piscinas climatizadas, siete restaurantes y 12 bares.

Destaca por ofrecer una de las ratios de espacio por huésped más elevadas del sector (19,5 metros) y una atención personalizada que roza la proporción de un anfitrión por pasajero. El barco más espacioso de la flota incorpora nuevas áreas públicas, una propuesta gastronómica y de bienestar ampliada y un nivel aún mayor de privacidad y confort.

En el apartado medioambiental, el Explora III representa un hito estratégico al constituir el primer barco de la flota operativamente preparado para usar Gas Natural Licuado (GNL), combustible que reduce drásticamente las emisiones de óxidos de nitrógeno y azufre.

La arquitectura de la nave está concebida para integrar en el futuro bio-GNL y GNL sintético a medida que se consolide su suministro.

Adicionalmente, la capacidad de conectar el buque a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto permitirá apagar sus motores auxiliares en las terminales adaptadas --como el Puerto de Barcelona--, minimizando las emisiones locales en el marco de la meta del Grupo MSC de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.