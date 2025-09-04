B&B Hotels acelera su expansión en España y Portugal con tres aperturas y alcanza los 80 hoteles

Los nuevos hoteles permiten a la cadena avanzar hacia su objetivo de contar con una red de 95 hoteles en 2025

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

B&B Hotels continúa su plan de expansión en la Península Ibérica con la inauguración de tres nuevos hoteles: B&B Hotel Setúbal Bonfim (Portugal), B&B Hotel Alicante Aeropuerto y B&B Hotel Miranda de Ebro (España).

Con estas incorporaciones, B&B Hotels eleva su red en la Península Ibérica a 80 hoteles: 19 en Portugal y 61 en España. La compañía continúa trabajando para alcanzar el objetivo de 95 unidades operativas en 2025, reforzando su posición como uno de los grupos hoteleros con mayor crecimiento en el sur de Europa.

"Nuestro crecimiento es sostenido y responde a una estrategia clara de apostar por ubicaciones que refuercen nuestra propuesta de valor. Estamos consolidando nuestra presencia en mercados maduros como Portugal y la Costa Alicantina, donde seguimos ampliando nuestra red, y al mismo tiempo expandiéndonos hacia nuevos espacios con gran potencial logístico y turístico, como Miranda de Ebro. Este equilibrio entre mercados consolidados y nuevas oportunidades constituye la base de nuestro modelo de crecimiento sostenible, diversificado y con visión de futuro", afirma David García Blancas, CEO de B&B Hotels España y Portugal.

El B&B Hotel Setúbal Bonfim, de nueva construcción y con 120 habitaciones, se ubica en el corazón del barrio de Bonfim, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Situado a pocos minutos del centro histórico y del Parque Natural da Arrábida, sus habitaciones incluyen modalidades dobles, twin, familiares y dobles plus. El establecimiento dispone de parking interior y exterior.

El B&B Hotel Alicante Aeropuerto, también de nueva construcción, cuenta con 95 habitaciones modernas y funcionales, en modalidades dobles, twin, familiares y plus. Está situado a menos de cinco minutos del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y perfectamente comunicado con el centro de la ciudad y otras localidades cercanas. Es el tercer hotel de la marca en Alicante y el segundo proyecto desarrollado junto a CEP y Eliseo Pla, tras la apertura de Valencia Alcàsser en 2024.

Por su parte el B&B Hotel Miranda de Ebro, con 95 habitaciones, se convierte en el primer establecimiento de la cadena en Castilla y León. Ubicado en el Polígono Industrial La Coba, en Ribabellosa (Álava), goza de una localización estratégica para viajeros de negocios y turistas que recorren el País Vasco, La Rioja y Castilla y León. Ofrece una amplia variedad de habitaciones (incluyendo dobles, twin, familiares, plus y suites), además de servicios como Wi-Fi gratuito, parking para coches y vehículos comerciales entre otros.

Para celebrar estas aperturas, la cadena hotelera lanza una oferta de bienvenida exclusiva para miembros de su programa de fidelización B&me que permite a los huéspedes hospedarse por tan solo 50 euros, además de disfrutar de ventajas exclusivas.