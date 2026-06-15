BComú y ERC acuerdan con el PSC subir la tasa turística a los cruceros que atraquen en Barcelona

Recio en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona - BCOMÚ

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal de BComú Carol Recio ha anunciado que su partido y ERC han llegado a un acuerdo con el gobierno municipal (PSC) para subir la tasa turística a 24 euros a los cruceros que atraquen en la ciudad, y que deberá trasladarse al Parlament para modificar la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2026.

En rueda de prensa este lunes, Recio ha explicado que el acuerdo se hará efectivo en la comisión de Economía y Hacienda de este miércoles, en la que previsiblemente se aprobarán una proposición de los Comuns y otra de ERC para dar impulso a la medida.

"Collboni dice mucho, pero hace poco o no hace nada", ha sostenido Recio, que ha reprochado que el alcalde diga que la ciudad está masificada pero después pacte con Junts un Plan de Usos en Ciutat Vella que refuerza los comercios enfocados al turismo, según ella.

SERVICIOS MUNICIPALES

Por otro lado, ha lamentado que las protestas de los servicios municipales "comienzan a ser la norma" y ha insistido a Collboni que se siente con los trabajadores y dialogue con ellos para llegar a un acuerdo que acabe con las huelgas.

Con este objetivo, llevarán a las comisiones un ruego al gobierno para reclamar que ls conflictos abiertos hasta ahora "se resuelvan por la vía del diálogo", lo cual consideran una demanda de mínimos, al igual que el propio gobierno municipal, ha ironizado.