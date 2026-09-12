BDO Audiberia eleva un 7% su beneficio neto en su ejercicio fiscal 2025, hasta los 545.700 euros

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

BDO Audiberia Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P. ha cerrado su ejercicio fiscal 2024/2025 (concluido el pasado 31 de agosto de 2025) con un beneficio neto de 545.704,99 euros, lo que supone un avance del 7,05% en comparación con las ganancias de 509.788,98 euros registradas en el ejercicio precedente, según se desprende de las cuentas anuales de la sociedad depositadas en el Registro Mercantil. La totalidad del beneficio del ejercicio será destinada a reservas voluntarias, conforme a la propuesta formulada por el consejo de administración.

La firma de servicios jurídicos y fiscales alcanzó una cifra neta de negocios de 59.861.341,51 euros, un 11,58% más respecto a los 53.649.822,66 euros facturados en el periodo 2023/2024. La totalidad de esta facturación procede íntegramente de la prestación de servicios profesionales en sus áreas jurídica, fiscal, laboral y contable, actividad desarrollada principalmente a través de sus sedes en Madrid, Barcelona y Valencia dentro de la red BDO Internacional.

El resultado de explotación de la compañía experimentó un crecimiento del 37,18%, situándose en 725.030,08 euros, frente a los 528.510,33 euros del año previo. Esta rúbrica absorbió una partida por amortización del inmovilizado de 581.129,62 euros (frente a 397.825,02 euros en 2024) y un deterioro del inmovilizado por 436.871,28 euros correspondiente a la depreciación de fondos de comercio.

La plantilla media se situó en 632 personas (263 hombres y 369 mujeres) durante el ejercicio 2024/2025, lo que representa siete trabajadores más que la media de 625 personas (266 hombres y 359 mujeres) reportada en el curso anterior. Al cierre de agosto de 2025, el 97% de los empleados disponía de contrato indefinido (614 de un total de 632).

En materia inversora, los pagos por actividades de inversión ascendieron en el ejercicio a 904.810,86 euros, por debajo de los 1.404.800,80 euros del año anterior, concentrados fundamentalmente en inmovilizado material por 723.619,33 euros (instalaciones técnicas y mobiliario) y otros activos financieros por 181.191,53 euros. En el informe de gestión no se contemplan compromisos ni metas de inversiones futuras previstas, y se puntualiza explícitamente que la entidad no realizó inversiones en I+D durante el periodo.

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