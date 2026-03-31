Blackstone vende a Brookfield su socimi Fidere, de pisos en alquiler, por 1.050 millones de euros

Archivo - Anuncio de viviendas en alquiler, en el barrio de Castellana - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Blackstone ha suscrito un acuerdo con Brookfield para vender Fidere, su socimi de pisos en alquiler, por un importe total de 1.050 millones de euros, según informó a BME Growth, mercado alternativo en el que cotiza Fidere.

La contraprestación corresponde al valor de la cartera, que está compuesta por cerca de 5.000 viviendas, principalmente en la Comunidad de Madrid. No obstante, a los 1.050 millones se restarán en torno a 425 millones de euros de deuda.

La liquidación del importe resultante se producirá en la fecha de consumación de la operación, salvo una parte de la contraprestación total, que se abonará tras el cierre de la operación, sujeto a su aprobación en la próxima junta general de accionistas de Fidere, que se celebrará el 28 de abril.

En la fecha de cierre también se resolverá el contrato de prestación de servicios y gestión con Testa Homes, otra empresa de Blackstone, aunque seguirá prestando servicios transitorios de gestión de forma temporal.

Según las últimas cuentas de la socimi, los ingresos procedentes del alquiler de sus pisos ascendieron a 27 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, con un resultado de explotación de 32,5 millones de euros, que se explica por el impacto positivo de la partida de enajenaciones, que sumó 21 millones. El beneficio atribuido fue de 18 millones de euros en ese primer semestre del año.

Blackstone ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado residencial español desde la pasada crisis financiera, con la compra de carteras de vivienda en alquiler y su posterior rotación hacia vehículos más especializados. Fidere nació precisamente como una de las principales plataformas del grupo en España, enfocada en bloques de pisos en áreas metropolitanas con alta demanda de alquiler.

Para Brookfield, la adquisición refuerza su apuesta por el residencial en España y en particular en la Comunidad de Madrid, donde ya opera a través de distintos vehículos inmobiliarios.