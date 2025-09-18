Blas Benito y Raúl Rodríguez (Horcher), Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Dirección de Sala 2025 - REAL ACADEMIA DE LA GASTRONOMÍA

Blas Benito y Raúl Rodríguez, del restaurante Horcher (Madrid), han sido galardonados con el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Dirección de Sala 2025, según informa la Real Academia de Gastronomía.

En concreto, el restaurante Horcher abrió sus puertas en 1943 y su sala ha marcado escuela. Así, Blas Benito y Raúl Rodríguez manejan este emblemático comedor con elegancia, clasicismo y maestría, celebrando el protocolo y la excelencia de los grandes servicios.

Los premiados representan "una sabiduría y un saber hacer que hay que reconocer y está en peligro de extinción", según señala el jurado. "Son los grandes lidiadores de lo que acontece cada día en el restaurante y su vocación de servicio al cliente es asombrosa", reiteran.

Blas Benito y Raúl Rodríguez han asegurado que es un "verdadero honor" este premio que supone "un reconocimiento a toda una vida dedicada a la restauración". "Nuestro mayor orgullo ha sido siempre servir, cuidar y tratar a las personas, porque entendemos la hostelería únicamente desde esa vocación de entrega. La gastronomía no es solo nuestro oficio, es una parte esencial de nuestras vidas", han subrayado.

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 se celebrará el 20 de octubre en Granada, ya que por primera vez en su historia, la ceremonia se traslada fuera de Madrid con el fin de celebrar las identidades locales.