Blue Diamond Resorts se convierte en Royalton Hotels & Resorts

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
Blue Diamond Resorts, uno de los principales grupos hoteleros del Caribe, ha anunciado que a partir del 11 de agosto operará oficialmente bajo la marca Royalton Hotels & Resorts, en un movimiento estratégico para unificar su identidad y reforzar el peso de su enseña más reconocida en el segmento 'All inclusive' moderno.
La compañía, que celebra este año su 15 aniversario, consolidará así un portafolio que abarca propiedades en siete de los principales destinos de sol del Caribe. Según explicó su presidente, Jordi Pelfort, la transición "es más que un cambio de nombre, es una alineación estratégica que subraya la fortaleza y reconocimiento de Royalton".
El cambio también afectará a sus marcas derivadas. El concepto solo para adultos Hideaway at Royalton pasará a llamarse Royalton Hideaway - A Resort Within a Resort, manteniendo su propuesta de exclusividad y experiencia premium.
Por su parte, Planet Hollywood Hotels & Resorts se transformará en Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, reforzando el vínculo con la marca matriz sin renunciar a su concepto cinematográfico 'Vacation Like a Star'.
El portafolio seguirá incluyendo Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Royalton Vessence Resorts, Mystique by Royalton y Grand Lido Negril, junto a los proyectos recientemente anunciados, como Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove y nuevas aperturas previstas en el Caribe.