Bodegas Comenge renueva su identidad digital y visual para acercarse a los consumidores

Bodegas Comenge - BODEGAS COMENGE

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Comenge renueva su identidad digital y visual para acercar sus vinos e historia a los consumidores, según informa la bodega en un comunicado.

En concreto, la nueva plataforma permite descubrir la historia de la bodega, conocer sus vinos, profundizar en la singularidad de sus viñedos, reservar experiencias de enoturismo y acceder a una tienda 'online' más sencilla e intuitiva.

De esta forma, la bodega familiar apuesta una imagen que refleja con mayor autenticidad su esencia y su filosofía, ofreciendo una experiencia más clara, cercana y emocional. Desde su fundación en 1999, Bodegas Comenge ha cimentado su proyecto sobre el viñedo.

La bodega ha explicado que esta evolución nace con el propósito de compartir una "visión más completa de todo lo que hay detrás de cada vino", desde el respeto por la tierra, el cuidado de la viña, la viticultura ecológica, el legado familiar y el compromiso con la sostenibilidad.

"Queríamos que esta nueva etapa reflejara mejor lo que somos. Comenge es una bodega familiar, muy ligada al viñedo, al conocimiento y al respeto por el entorno. La web nos permite contar todo eso de una manera más clara y cercana a quienes quieren conocernos, visitarnos o disfrutar de nuestros vinos", ha explicado el director comercial de Bodegas Comenge, Álvaro Comenge.

Una renovación que está acompañado también de un nuevo catálogo comercial que actualiza la forma en la que la bodega presenta sus vinos y unifica su imagen en los diferentes canales de comunicación. Así, el resultado es una imagen "más coherente" con la esencia de Comenge.

"La innovación forma parte de nuestra manera de trabajar desde el origen. Innovamos en el viñedo, en la elaboración y también en la forma de comunicar. Esta nueva web es una herramienta para acercar la bodega a quienes quieren conocer qué hay detrás de cada vino", ha indicado el ingeniero agrónomo experto en viticultura y enología de Bodegas Comenge, Rafa Cuerda.