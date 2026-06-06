Qué es la Bolsa de Texas y por qué desafía a Wall Street: SpaceX, Tesla y ExxonMobil miran al sur de EEUU

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un toro de cuernos largos amenaza al famoso Toro de Wall Street. Esa es la imagen con la que la Bolsa de Valores de Texas (TXSE) se ha presentado al mundo en un anuncio emitido en la televisión estadounidense: la estatua de bronce que simboliza el optimismo bursátil de Nueva York abandona la ciudad y corre a Texas en donde es derrotada por el animal tejano, conocido como 'longhorn'.

En concreto, la TXSE tiene previsto comenzar a operar el 6 de julio de 2026 con el objetivo de romper el "duopolio" que NYSE y Nasdaq ejercen sobre los mercados financieros estadounidenses. La nueva Bolsa, que se ubicará en Dallas, propone menores costes y una regulación más sencilla para las compañías cotizadas.

LAS EMPRESAS QUE SE MUDAN A TEXAS

Algunas de las mayores empresas del mundo llevan años eligiendo el Estado del sur como nuevo hogar. El 27 de mayo, los accionistas de ExxonMobil aprobaron trasladar su domicilio corporativo a Texas, rompiendo sus vínculos históricos con Nueva Jersey, una decisión que puede sentar precedente para otras compañías.

Según el informe 'Perspectivas empresariales: el cambiante panorama de los traslados de sedes centrales', publicado por la consultora CBRE en abril de 2026, las áreas metropolitanas de Texas -especialmente Dallas y Austin- acumulan más de 100 traslados de sedes desde 2018, la cifra más alta de cualquier área metropolitana del país en ese periodo. Solo en 2025, la región ganó 11 sedes procedentes de mercados de mayor coste como Los Ángeles, Nueva York y Chicago.

Elon Musk ha sido uno de los principales impulsores de este movimiento. En 2024 inició el traslado del domicilio legal de SpaceX de Delaware a Texas, donde la compañía ya contaba con instalaciones de pruebas de motores, plantas de producción de cohetes y una fábrica de satélites Starlink a las afueras de Austin.

En esta línea, el empresario también ha trasladado el domicilio legal de Tesla de Delaware a Texas, después de que una jueza de ese Estado determinase que el paquete salarial de 56.000 millones de dólares (52.127 millones de euros) aprobado en 2018 resultaba excesivo.

¿POR QUÉ TEXAS Y NO NUEVA YORK?

Texas es uno de los pocos grandes Estados que no cobra el impuesto sobre la renta personal, junto con Florida. En el extremo opuesto, Nueva York y California aplican los tipos marginales más altos del país: un 10,9% y un 13,3%, respectivamente, según Tax Foundation.

A ello se suman el coste de la vida, el espacio libre para construir, la regulación laboral y, cada vez más, un clima político favorable a los negocios. Por ejemplo, la región cuenta con las ‘Silicon Hills’, el ecosistema tecnológico de Austin y su área metropolitana, donde se concentran empresas de alta tecnología.

Por su parte, las áreas metropolitanas más grandes de California siguen perdiendo sedes de forma neta, precisamente por estos factores, a pesar de contar con el propio Silicon Valley, según los datos de CBRE.

Sin embargo, el fenómeno presenta matices. En 2025, nueve empresas abandonaron el área metropolitana de Nueva York, de las cuales tres pertenecían a la lista Fortune 1000, con una pérdida total de 5.220 empleos. De acuerdo con CBRE, estos datos muestran que la reubicación empresarial se inclina más hacia la retención que hacia la fuga.

Delaware, por su parte, sigue siendo el Estado donde están constituidas el 66,7% de las 500 mayores empresas del país, según su informe anual de 2024. Un Estado del tamaño del País Vasco que, pese a la presión, mantiene su peso como refugio jurídico para las grandes corporaciones.