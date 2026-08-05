Booking duplica su beneficio en el tercer trimestre hasta los 1.688 millones, con ingresos de 6.364 millones

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MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía multinacional de reservas turísticas y servicios de viajes Booking Holdings cerró el segundo trimestre del ejercicio 2026 con un beneficio neto de 1.950 millones de dólares (1.688 millones de euros), lo que representa un incremento del 118% respecto a los 895 millones de dólares contabilizados en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles la compañía.

La facturación total del grupo matriz de plataformas como Booking.com, Priceline o Agoda alcanzó los 7.352 millones de dólares entre abril y junio (6.364 millones de euros), lo que supone un crecimiento interanual del 8%.

Por su parte, el resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) ascendió a 2.648 millones de dólares (2.293 millones de euros) en el trimestre, un 9% más que los 2.423 millones de dólares (2.098 millones de euros) registrados en el segundo trimestre de 2025.

El margen sobre el Ebitda ajustado mejoró cuatro décimas, situándose en el 36% de las ventas.

Durante los primeros seis meses la compañía registró un beneficio neto de 3.033 millones de dólares (2.625 millones de euros), cifra que más que duplica los 1.228 millones de dólares (1.062 millones de euros) registrado en el mismo periodo del año previo.

Los ingresos totales de la compañía en este periodo alcanzaron los 12.884 millones de dólares (11.152 millones de euros), frente a los 11.560 millones de dólares (10.006 millones de euros) registrados un año antes.

325 MILLONES DE NOCHES RESERVADAS Y CRECIMIENTO EN VENTAS DIRECTAS

El volumen total de reservas brutas gestionado a través de sus portales registró una cifra récord trimestral de 51.000 millones de dólares, lo que equivale a un repunte del 9% en comparación interanual.

Este incremento en la actividad comercial se vio impulsado por la contratación de 325 millones de noches de hotel y alojamientos un 5% más. Dentro de esta categoría, la oferta de alojamientos alternativos en Booking.com creció un 4%.

Paralelamente, la contratación de billetes de avión aumentó un 3,7% hasta los 17 millones de pasajes, mientras que el alquiler de coches cayó un 6,5% hasta los 23 millones de días reservables.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN: AHORRO ANUAL

En el capítulo operativo, la dirección del grupo ha decidido elevar las estimaciones de ahorro recurrente asociadas a su Programa de Transformación corporativa --lanzado a finales de 2024 para optimizar la estructura organizativa y mejorar la eficiencia edilicia-- hasta unos 650 millones de dólares anuales (562,9 millones de euros), estimando la plena consecución de dicho volumen de ahorro para finales del año 2027.

"A pesar de la continuada incertidumbre geopolítica y macroeconómica durante el segundo trimestre, el deseo subyacente de viajar se mantuvo resiliente", ha destacado Glenn Fogel, consejero delegado de Booking Holdings quien añadió que su programa de transformación les proporcionará "capacidad adicional para continuar invirtiendo en nuestras prioridades estratégicas".

En cuanto al reparto de capital, durante el segundo trimestre la compañía recompró acciones propias por un importe total de 3.700 millones de dólares.

Asimismo, el consejo de administración ha aprobado un dividendo trimestral en efectivo de 0,42 dólares por acción, que se abonará el próximo 30 de septiembre de 2026 a los accionistas registrados a cierre de mercado del 11 de septiembre.

De cara al tercer trimestre de 2026, Booking prevé que la facturación y el EBITDA ajustado sigan creciendo a ritmos de entre el 4% y el 6%.

Las estimaciones de la empresa contemplan la continuidad de la estabilidad en el turismo doméstico, si bien la dirección sigue monitorizando de cerca el conflicto en Oriente Medio debido a su impacto directo sobre los viajes entrantes a la región y el efecto indirecto en los costes aéreos globales.