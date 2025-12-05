La británica Wilmington cierra la compra de la 'legaltech' española Conversia a Inveready por 121,6 millones

Alfonso Corral, consejero delegado de Conversia - CONVERSIA

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Wilmington, la compañía británica especializada en servicios de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC), ha completado la adquisición de la firma 'legaltech' Conversia a Inveready por 121,6 millones de euros, después de recibir la aprobación de Inversión Extranjera Directa (FDI) en España.

En concreto, esta compra se enmarca en la estrategia de Wilmington de "reforzar su posicionamiento en el ámbito del 'compliance' mediante soluciones tecnológicas de alto valor y con proyección internacional", según ha informado este viernes en un comunicado.

Fundada en 1995 y cotizando en la Bolsa de Londres desde ese mismo año, Wilmington ha evolucionado hacia un modelo digital centrado en la provisión de soluciones de información, datos y formación en los mercados globales de GRC.

Conversia mantendrá su equipo directivo, encabezado por Alfonso Corral, consejero delegado de la compañía, así como su estructura operativa, su red de oficinas y su marca comercial.

La operación se produce, según ha explicado la empresa, "en un contexto de creciente presión regulatoria sobre las pymes europeas, que afrontan nuevas exigencias en materia de protección de datos, canales internos de información, seguridad de la información, sostenibilidad y gobernanza".

"El elemento clave para la valoración de la compañía ha sido nuestro SaaS SIGNO, que estamos convirtiendo en la plataforma de referencia para el cumplimiento normativo de las pymes y los autónomos. En 2025 alcanzaremos una facturación en torno al millón de euros asociada a SIGNO y nuestro presupuesto ya supera los 6 millones en 2026, apoyándonos en nuevos módulos, más funcionalidades y una mayor adopción del modelo SaaS por parte de nuestros clientes", ha destacado Alfonso Corral.