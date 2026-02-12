British American Tobacco (BAT) duplica beneficios en 2025 tras ganar 8.912 millones y mejora el dividendo

Archivo - Logo de British American Tobacco (BAT). - BAT - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

British American Tobacco obtuvo unos beneficios netos atribuidos de 7.764 millones de libras (8.912 millones de euros) en 2025, más del doble (153,1%) que el resultado cosechado doce meses atrás, según ha informado la multinacional este jueves.

La compañía ingresó 25.610 millones de libras (29.397 millones de euros), un 1% menos. Los productos sin combustión avanzaron un 3,1%, hasta los 4.664 millones de libras (5.354 millones de euros), mientras que los cigarrillos tradicionales aportaron 20.201 millones de libras (23.188 millones de euros), un 2,3% menos. Otros conceptos brindaron 745 millones de libras (855,2 millones de euros).

El sumatorio de gastos en los que se incurrió la firma fue de 15.613 millones de libras (17.922 millones de euros), un 32,5% menos, entre otros factores, por la caída de costes operativos, cuya naturaleza no ha sido especificada.

"Nuestra actividad en Estados Unidos ha experimentado un fuerte crecimiento, principalmente, por el impulso sostenido de los productos de combustión gracias a la publicidad y a una mejor ejecución", ha explicado el consejero delegado de British American Tobacco, Tadeu Marroco.

"En AME [América y Europa], nuestra cartera multisectorial siguió registrando un sólido rendimiento, al tiempo que nuestros resultados en APMEA [Asia-Pacífico, Oriente Medio y África] se vieron afectados por los retos fiscales y normativos en Bangladés y Australia", ha añadido.

PREVISIONES, DIVIDENDO Y RECOMPRA

La empresa prevé que el volumen mundial de la industria tabaquera descienda en torno a un 2% en 2026. Sin embargo, anticipa un crecimiento de los ingresos a tipos constantes de entre un 3% y un 5%, con un efecto cambiario negativo de alrededor del 1%.

BAT repartirá un dividendo total de 245,04 peniques (2,81 euros) por los resultados de 2025, un 2% más que el año anterior. Este se abonará en cuatro tramos de 61,26 peniques (0,53 euros) en mayo, agosto, noviembre y febrero de 2027. Durante 2026, se recomprarán acciones por 1.300 millones de libras (1.492 millones de euros).