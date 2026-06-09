Bruselas impone cautelarmente a Meta permitir el acceso gratuito a WhatsApp por chatbots rivales

Archivo - La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia, Teresa Ribera. - LUKASZ KOBUS - Archivo

BRUSELAS 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha impuesto este martes medidas cautelares a Meta que le obligan a permitir el acceso gratuito a su plataforma de mensajería WhatsaApp por parte de proveedores rivales de servicios de Inteligencia Artificial (IA), mientras Bruselas culmina la investigación abierta el pasado diciembre para determinar si las trabas que pone la compañía a estos chatbots viola la legislación comunitaria en materia de competencia, lo que podría acarrear una multa millonaria para la tecnológica estadounidense.

El Ejecutivo comunitario busca con ello "evitar daños graves e irreparables en la competencia en un mercado creciente a causa de una conducta de Meta que, a simple vista, parece infringir las reglas de la UE", según un comunicado con el que Bruselas avisa de que la compañía dispone de cinco días hábiles para aplicar el cambio, que deberá estar en vigor mientras dure la investigación en profundidad.

En concreto, la Comisión considera tras sus pesquisas preliminares que Meta ha mantenido una posición dominante en el mercado europeo de aplicaciones de mensajería al menos desde enero de 2023 y que ha abusado de tal posición para impedir que sistemas de generación de IA rivales pudieran utilizar el interfaz de programación del servicio de WhastaApp para empresas.

Los servicios comunitarios comenzaron su investigación en diciembre del pasado año y en febrero acusaron formalmente a Meta de generar barreras de entrada y expansión de rivales a su propio servicio Meta IA instalado en WhastaApp, con el consiguiente riesgo de "marginar irreparablemente" a los proveedores terceros de menor tamaño.

Bruselas investiga si Meta impedía a los proveedores de IA comunicarse con sus clientes a través del servicio para empresas 'WhatsApp Business' si la IA es el servicio principal que ofrecen estas empresas a sus clientes; pero el pasado marzo amplió los cargos por considerar también ilegal los cambios introducidos por la compañía para afrontar las primeras acusaciones y que pasaban por cobrar una tasa a los proveedores rivales de servicios de Inteligencia Artificial (IA).

Ya en marzo, la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de competencia, Teresa Ribera, avisó de que el hecho de cambiar la prohibición legal de acceso por el pago de una tasa con efecto similar "no cambia en nada" las conclusiones preliminares que apuntaban a un choque con las reglas de la Unión.

Ahora, con las medidas cautelares sobre la mesa, Ribera ha defendido la obligación de que Meta restablezca el acceso gratuito a WhatsApp por parte de los asistentes de IA rivales para evitar que, en un mercado que "evoluciona rápidamente", la competencia "desaparezca" antes de que concluya la investigación formal y, con ello, se causen "daños casi imposibles de reparar". "Con esta decisión también preservamos la libertad de elección de los ciudadanos de toda Europa sobre los asistentes de IA que desean utilizar con WhatsApp, sin que esa decisión se tome por ellos", ha apuntado la vicepresidenta comunitaria.