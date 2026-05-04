Bruselas restringe fondos europeos a proyectos renovables que utilicen equipos de China

Archivo - Tres banderas de la Unión Europea y edificios al otro lado se reflejan en el logotipo de la UE en la fachada exterior del edificio Berlaymont. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha decidido restringir el uso de fondos comunitarios en proyectos de energías renovables que utilicen equipos chinos, ante el riesgo de ciberataques que podrían afectar a infraestructuras críticas e incluso provocar apagones en la red eléctrica.

La medida afecta a proveedores de países como China, Rusia, Corea del Norte e Irán, señalados por la UE como fuentes de ciberamenazas, si bien Bruselas admite que el peso en el mercado se concentra principalmente en China, que domina ampliamente el suministro de estos equipos a nivel global.

Según ha informado el Ejecutivo comunitario, las evaluaciones de riesgo realizadas por la Comisión han identificado amenazas como la manipulación de parámetros de producción eléctrica, la interrupción de la generación o el acceso no autorizado a datos operativos.

"En la práctica, esto podría implicar un apagado remoto de las redes de los Estados miembro, provocando apagones a nivel nacional", ha advertido la portavoz de Industria del Ejecutivo comunitario, Siobhan McGarry.

En este contexto, ha subrayado que una de las amenazas más urgentes es el riesgo de disrupción de infraestructuras críticas de la UE por parte de actores extranjeros, en particular por la dependencia de inversores en redes de energía limpia procedentes de proveedores considerados de alto riesgo.

McGarry ha explicado que la medida se enmarca en la estrategia de seguridad económica presentada en diciembre, en la que se identificaron varias áreas de riesgo prioritarias, entre ellas la protección de infraestructuras críticas.

En concreto, Bruselas ha puesto el foco en los inversores --dispositivos clave en instalaciones solares o eólicas-- por su papel en la gestión del flujo eléctrico y su potencial vulnerabilidad frente a ciberataques.

"Nuestras evaluaciones de riesgo han confirmado estas amenazas", han insistido, al tiempo que han justificado la necesidad de actuar de forma inmediata.

Por ello, la Comisión ha optado por desarrollar directrices para restringir el uso de fondos europeos en proyectos que utilicen inversores de proveedores de alto riesgo, como paso previo a posibles medidas más amplias en el marco de la futura legislación en ciberseguridad.

En este sentido, Bruselas ha precisado que estas directrices permitirán limitar la financiación de proyectos que incorporen este tipo de equipos, mientras avanza en la tramitación de la normativa europea en materia de ciberseguridad, que podría extender estas restricciones al conjunto del mercado.

BRUSELAS REITERA SUS RESERVAS SOBRE HUAWEI

Además, desde la Comisión han recordado que ya existen recomendaciones previas para excluir a proveedores considerados de riesgo, como Huawei o ZTE, de infraestructuras estratégicas en sectores como las telecomunicaciones, en línea con las preocupaciones de seguridad identificadas en los últimos años.

"Tenemos una recomendación para animar a nuestros Estados miembro efectivamente a excluir a Huawei y ZTE de sus operadores de telecomunicaciones y de su infraestructura de conectividad", ha añadido el portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier.