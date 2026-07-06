CaixaBank, CEOE y Cepyme elevan hasta los 50.000 millones la financiación para empresas y pymes

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel. - CAIXABANK

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han renovado su acuerdo de colaboración para el impulso de la economía productiva, al que este año se ha sumado la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), elevando hasta los 50.000 millones de euros la financiación para empresas y pymes españolas durante el próximo ejercicio.

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, han firmado el acuerdo, que simboliza "el mayor volumen comprometido desde la puesta en marcha de esta alianza hace más de una década", han informado CaixaBank y las organizaciones empresariales en sendos comunicados.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar financiación tanto para circulante como para inversiones a medio y largo plazo, así como impulsar proyectos de innovación, internacionalización y emprendimiento empresarial.

Además, el acuerdo establece que como mínimo el 75% de las compañías beneficiarias serán pymes, en línea con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial y facilitar el acceso a financiación en un contexto de transformación económica.

En este sentido, Muniesa ha afirmado que "el tejido empresarial, y especialmente las pymes, constituye la base sobre la que se articula el desarrollo económico" del país.

A través de esta estrategia, el banco busca acompañar a las empresas en su crecimiento, facilitar su acceso a nuevos mercados y contribuir a la transformación del modelo productivo hacia actividades con mayor valor añadido.

El acuerdo, que se apoya en la capacidad de financiación desplegada por CaixaBank, ha ido incrementando progresivamente su impacto: desde los 11.000 millones en 2015 hasta los 50.000 millones para el ejercicio 2026.