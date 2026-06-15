Cámara de Barcelona insta a reforzar las rutas aéreas intercontinentales directas con la ciudad

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el jefe del gabinete de Estudios Económicos, Joan Ramon Rovira, y el director de Gestión y Promoción Aeroportuaria, Jaume Adrover - EUROPA PRESS
BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Barcelona ha instado a reforzar las rutas aéreas intercontinentales directas con la ciudad, después del diagnóstico del estudio 'Barcelona en el mapa global: conectividad aérea, turismo y competitividad de ciudad', que recoge que 5,3 millones de pasajeros intercontinentales con origen o destino Barcelona viajan haciendo escala.
Lo han explicado en rueda de prensa este lunes el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el jefe del gabinete de Estudios Económicos, Joan Ramon Rovira, y el director de Gestión y Promoción Aeroportuaria, Jaume Adrover, para presentar el estudio.
Santacreu ha explicado que el turismo está directamente relacionado con la conectividad, pero que ésta es mucho más: "La conectividad del área de Barcelona es un catalizador y tiene potencial de mejora".
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