Cantabria fijará por ley el techo de gasto autonómico antes o a la par que los presupuestos de 2012

Actualizado 22/08/2011 19:38:38 CET

La Consejería de Economía baraja varias fórmulas para minimizar el problema de liquidez de las empresas

SANTANDER, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, ha ratificado este lunes su compromiso de fijar por ley el techo de gasto de la Comunidad Autónoma y ha anunciado que la norma se tramitará "lo antes posible", seguramente antes que los presupuestos "o a la par" que éstos, con lo que el techo de gasto sería aplicable para 2012 y quedará condicionado a crecer en la medida que crezca el PIB.

Esta ley de techo de gasto, que Diego definió como "compleja y muy comprometida", puesto que conllevará una proyección a años vista, es uno de los mecanismos que el Gobierno de Ignacio Diego quiere poner en marcha para "generar y transmitir confianza" y como tal, es uno de los temas tratados en la reunión que el jefe del Ejecutivo ha mantenido con los secretarios generales de CC.OO., UGT y la CEOE.

La situación económico-financiera de la Comunidad Autónoma, la propuesta de compensación de la deuda con el Estado, la paralización de las infraestructuras públicas, el plan de reestructuración del sector público regional, la reforma fiscal o el plan de racionalización del gasto fueron los principales temas abordados en esta reunión de aproximadamente tres horas, en la que el presidente del Gobierno también informó de "varias vías" en las que trabaja ya la Consejería de Economía para "minimizar el efecto" de la "falta de liquidez" en las empresas. Una de ellas es que el Gobierno "no absorba" el poco crédito disponible.

En el encuentro, Diego presentó a los máximos responsables sindicales y de la patronal "el mismo documento" sobre la situación económica regional que hace dos semanas a los secretarios generales del PRC y PSOE, pese a que en este lapso de tiempo, han "aparecido nuevos compromisos de pagos y deuda" del anterior Gobierno -uno de ellos vinculado al Parque Científico y Tecnológico- que no han querido incluir en el documento "para que todos manejen el mismo".

CONCERTACIÓN A CUATRO AÑOS

Tras la reunión, el presidente regional agradeció públicamente a

los secretarios generales de CC.OO., UGT y la CEOE su "disposición a trabajar conjuntamente". Diego interpretó como "un gesto de confianza hacia el Gobierno" la oferta de los sindicatos para negociar un acuerdo de Concertación para toda la legislatura. "Un marco a cuatro años será más creíble que a uno o dos" y contribuirá a generar confianza interna y externa", explicó Diego.

El presidente se ha esforzado por transmitir a sindicatos y patronal que, "a pesar del punto de partida tan difícil, Cantabria tiene un Gobierno que transmite seguridad y certeza, y que tiene propuestas, aunque lamentablemente muchas de ellas no son a corto plazo". Además de la Concertación, Diego ha invitado a los agentes sociales a "diseñar de forma conjunta una nueva estructura de atracción de inversión para ser competitivos y ser capaces de generar inversión y atraerla de fuera".

Diego se ha comprometido también a presentar en un plazo no superior a 10 o 15 días el documento de consenso para reivindicar ante el Gobierno de la Nación el pago de los compromisos pendientes con la región "por la vía de la compensación" de la deuda de Cantabria con el Estado.

La "deuda" del Estado con Cantabria, que el PP cuantifica en 588 millones, frente a los 483 que la región "debe" a Madrid, es "muy reciente, de los seis últimos años", matizó Diego, quien subrayó que "el día que toda Cantabria haya firmado ese documento, no admitiré que no se me reciba". Añadió que la propuesta es "razonable, generosa y beneficiosa para ambos Gobiernos", tanto que en su opinión, se podría conseguir firmarla "antes de las elecciones, y si no después".

"Solo hace falta disposición política para llegar a un acuerdo, quizás sea mucho pedir", afirmó el jefe del Ejecutivo, a la vez que reiteró que su Gobierno va a tener serias dificultades para cerrar el presupuesto de 2012 "con incertidumbres tan grandes como las plasmadas en ese documento". Es más, "dudo que sea prudente hacerlo", apostilló.

CELERIDAD EN LAS OBRAS DE LA RONDA

Sobre la paralización de las obras de infraestructura pública, explicó que Gobierno y agentes económicos y sociales están de acuerdo en priorizar las reivindicaciones, e ironizó sobre la "sorprendente celeridad" que están tomando las obras de la Ronda de la Bahía, donde "se trabaja hasta los sábados" para que se pueda inaugurar antes de las elecciones generales del 20 de noviembre.

En cuanto a la reforma fiscal, explicó que tendrá que ser "pautada", debido a las circunstancias adversas de la economía regional, aunque matizó que "no renunciamos a nuestro proyecto". Diego confirmó la eliminación del impuesto de sucesiones y del que grava las bolsas de plástico y anunció que algunos cambios se aprobarán antes de que se debata el presupuesto, mientras que otros irán en la Ley de Acompañamiento.

Diego destacó por último que habrá más reuniones como la de este lunes porque "son necesarias" y volvió a la ironía al afirmar que ninguno de sus interlocutores "tenía que botar ningún barco", como le ocurrió con el secretario general del PRC hace dos semanas, por lo que la reunión se ha podido celebrar "sin prisa y tratando todos los asuntos con detalle".