Carrefour y Just Eat alcanzan las 80 tiendas en España y prevén llegar a las 100 a final de 2025

Presentes ya en ocho CCAA, el plan prevé seguir incorporarando nuevos establecimientos durante 2026

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carrefour y Just Eat prosiguen con la expansión de su acuerdo en España, alcanzando ya un total de 80 establecimientos en ocho comunidades autónomas y 19 ciudades, mientras que prevén alcanzar las 100 tiendas a final de este año, según informan en un comunicado.

En concreto, este despliegue, iniciado en enero en Madrid y Barcelona, ha sido muy bien recibido por los consumidores. Así, tras la activación de las primeras tiendas a principios de año y la posterior entrada en Palma de Mallorca durante el verano, donde se integró por primera vez la red de establecimientos de Carrefour, el proyecto da ahora un salto cualitativo al completar la cobertura nacional en todas las ciudades estratégicas previstas.

De esta forma, entre las localidades que se incorporan a esta fase de expansión destacan A Coruña, Alcobendas, Bilbao, Cádiz, Castellón, Getxo, Granada, Lleida, Málaga, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Torrejón de Ardoz y Valencia.

Con esta red, el servicio de compra a domicilio 'online' a través de la plataforma se convierte en una solución de referencia para millones de consumidores que buscan rapidez, conveniencia y la garantía de calidad de Carrefour.

De esta forma, el servicio, disponible a través de la app de Just Eat, incluye más de 3.500 productos de Carrefour que abarcan desde productos frescos, refrigerados y congelados hasta droguería y artículos para mascotas.

La directora de Ecommerce de Carrefour España, Justyna Torres-Lepetit, se ha congratulado de esta alianza, ya que considera a Just Eat un "aliado fundamental para acercar nuestra oferta a más clientes de forma ágil y eficiente". "Nuestro objetivo de alcanzar las 100 tiendas en nuestro parque refleja nuestro compromiso constante con la innovación y la calidad en el servicio, mejorando la experiencia de compra 'online' y ampliando el acceso a nuestros productos en nuevas ciudades", ha señalado.

Por su parte, el director general de Just Eat España, Iñigo Barea, ha destacado que el "éxito de esta expansión demuestra que el 'delivery' es un buen aliado para las grandes superficies". "Cada vez más usuarios eligen nuestra plataforma para hacer su compra diaria y con Carrefour hemos conseguido dar un salto en capilaridad y en oferta, facilitando que los usuarios puedan acceder a los productos Carrefour necesarios en su día a día desde la comodidad de nuestra app y en pocos minutos", ha subrayado.