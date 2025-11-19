Cartagena acoge esta semana el XX Congreso de Hoteleros Españoles con más de 500 profesionales

Archivo - Cartagena (Murcia) acogerá el XX Congreso de Hoteleros Españoles en noviembre de 2025. - CEHAT - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTú) celebrarán del 19 al 21 de noviembre en Cartagena (Murcia) el XX Congreso de Hoteleros Españoles, la cita bienal que reúne a empresarios, directivos, expertos y líderes de opinión del sector turístico nacional e internacional.

El encuentro, que contará con la participación de más de 500 profesionales, abordará la sostenibilidad, la gestión hotelera, la innovación tecnológica y la contribución del turismo a las personas, las comunidades y el entorno.

Entre los ponentes destacan Gloria Juste (Palladium Hotel Group), Lorenzo Isern (Barceló Hotel Group), Andrea Oliver (Iberostar), José Ángel Preciados (Ilunion Hotels), José Guillermo Díaz Montañés (Artiem Hotels), Óscar de la Torre (Arcano Research), Óscar Perelli (Exceltur), José Luis Álvarez (Hostelería de España) y Jon Hernández, divulgador experto en inteligencia artificial.

El programa de conferencias, que se desarrollará en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, incluirá mesas de debate, presentaciones y ponencias centradas en varios ejes temáticos.

El XX Congreso de Hoteleros Españoles, bajo el lema 'Cuidamos el destino', reunirá a líderes del sector para debatir sobre sostenibilidad, innovación, digitalización, inclusión y gestión hotelera.

Durante el encuentro se presentarán proyectos de Palladium, Iberostar y Barceló para promover la prosperidad local y el respeto medioambiental, así como casos de éxito empresariales que integran sostenibilidad y rentabilidad. Además, expertos en inteligencia artificial, comunicación digital y formación de talento compartirán sus experiencias, mientras que se destacará el valor del turismo como motor de desarrollo económico y social.

Durante el congreso también se presentará la nueva campaña institucional de CEHAT, 'Historias que nos unen', que pone en valor las vivencias, conexiones y experiencias que trascienden una simple estancia y homenajea a profesionales, huéspedes, comunidades y destinos.