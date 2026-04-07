Casi el 90% de los directivos en España tiene intención de utilizar herramientas de IA, según un estudio

Casi el 90% de los directivos en España tiene intención de utilizar herramientas de IA, según Alkemy. - GRUPO ALKEMY

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 90% de los directivos españoles han afirmado tener previsto desplegar agentes de inteligencia artificial (IA) en los próximos 12 o 18 meses, según ha informado este martes el Grupo Alkemy en un comunicado.

Así lo ha revelado el estudio 'Índice de tendencias de Microsoft', presentado en la 'Grow Session', organizada por el grupo, para analizar el impacto real que la IA tiene en los equipos, procesos y liderazgo.

En la introducción de la jornada, el CEO del Grupo Alkemy en España, Diego Escalada, ha asegurado que a pesar de vivir en un "momento espectacular" para el desarrollo tecnológico, siguen enfrentando "grandes retos", por lo que ha subrayado la importancia de priorizar el enfoque humano en la gestión de estas nuevas herramientas.

"España ocupa el sexto lugar de países en adopción de la IA a nivel mundial. Es en este punto donde las 'empresas frontera' toman mayor importancia", ha comentado el 'business App Solution manager' de Microsoft, Óscar Mozo, durante el evento.

Por su parte, el director de Relaciones con las Agencias en el área de Soluciones de Negocio de TikTok, Miguel Gil-Casares, ha analizado las claves para ser "culturalmente más relevantes" en la plataforma a través de los datos del estudio 'TikTok Next 2026' sobre el comportamiento de los usuarios.

"Nosotros ponemos a disposición de las marcas soluciones innovadoras, que incorporan IA para optimizar los recursos de inversión, dentro del contexto que tiene como prioridad el valor que los consumidores le otorgan al contenido real", ha comentado Gil-Casares.

Sobre el futuro del 'Search & IA', el 'head of Data & Measurement Iberia' de Google, Jesús Martín, ha mencionado que "Google es una compañía 'AI First desde hace años", gracias al trabajo que realizan en "todas las capas que habilitan la IA".

Alkemy ha alertado de que, ante este escenario protagonizado por la tecnología, todos los expertos han coincidido en el "valor de la capacidad humana para utilizarla correctamente".