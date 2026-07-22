Catalyxx invierte 120 millones en su primera planta de química renovable ubicada en Portugal. - CATALYXX

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía española Catalyxx ha anunciado este miércoles en un comunicado que construirá en Sines (Portugal) su primera planta de química renovable con una inversión de 120 millones de euros.

Asimismo, la planta producirá butanol, hexanol y octanol a partir de bioetanol, ofreciendo al mercado una alternativa baja en emisiones de carbono frente a las rutas convencionales de producción petroquímica. Así, se mantendrá al mismo tiempo una "plena" compatibilidad con las aplicaciones industriales y cadenas de valor existentes.

Desde la compañía han asegurado que la planta de Sienes fue seleccionada por su infraestructura industrial de primer nivel, puerto de aguas profundas, excelente conectividad logística y su acceso a energía renovable.

Con respecto al desarrollo de Catalyxx Ibérica, el proyecto ha contado con el apoyo de una combinación de inversión privada y financiación pública, cuyo hito más reciente han sido los 20 millones de euros de financiación de la Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU).

El proyecto ha obtenido la consideración de Proyecto de Interés Nacional (PIN) por parte del Gobierno portugués, en reconocimiento a su contribución estratégica al desarrollo industrial nacional, innovación, sostenibilidad y crecimiento económico, otorgando al proyecto un procedimiento acelerado de aprobación regulatoria y de permisos.

Además, la iniciativa ya ha conseguido los principales permisos medioambientales, lo que ha representado otro hito importante y refuerza aún más su preparación para avanzar hacia la fase de construcción.

De esta forma, el proyecto avanza en su fase final de desarrollo, con el inicio de la construcción previsto para el cuarto trimestre de 2026 y, cuyas actividades de ingeniería se están llevando a cabo con el apoyo de Worley, compañía especializada en energía, y de Quadrante, consultora internacional.

Se espera que el proyecto catalice nuevas inversiones privadas e institucionales significativas en Portugal, generando un efecto multiplicador en el ecosistema industrial del país y, también, que la planta de Sines evite por sí sola aproximadamente 105.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.

"Este proyecto no solo acelerará la desfosilización de la industria química, sino que también posicionará a Portugal como líder europeo en innovación industrial sostenible", ha concluido el consejero delegado de Catalyxx, Joaquín Alarcón.