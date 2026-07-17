CCOO pide la mesa de diálogo de hostelería para impulsar la jubilación anticipada de las camareras de piso

Archivo - Una camarera de pisos cambia las sábanas de una cama de una habitación del Hotel Claris, en Barcelona, Catalunya (España), a 4 de noviembre de 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO Servicios ha solicitado la convocatoria de la mesa de diálogo del sector de hostelería para acordar con la patronal el inicio del procedimiento que permita aplicar coeficientes reductores a la edad de jubilación de las camareras de piso, al considerar que se trata de una profesión con una elevada "penosidad física y psicológica".

El sindicato ha planteado que ambas partes presenten conjuntamente la solicitud prevista en el Real Decreto 402/2025, que regula el procedimiento para establecer coeficientes reductores en aquellas actividades que presenten condiciones de trabajo especialmente peligrosas.

CCOO además ha recordado que esta reivindicación ha sido defendida durante años en diferentes ámbitos institucionales, entre ellos el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Trabajo, la Comisión del Pacto de Toledo y distintos parlamentos autonómicos.

Según el sindicato, las camareras de piso desarrollan una actividad sometida a una elevada carga física y mental, con riesgos ergonómicos, psicosociales, químicos y biológicos que derivan en problemas de salud como lesiones musculoesqueléticas, ansiedad, estrés crónico y un deterioro físico y psicológico acumulado a lo largo de la vida laboral.

CCOO sostiene que más del 95% de las camareras de piso presenta síntomas clínicos de ansiedad, el 70% sufre dolor muscular en varias partes del cuerpo y el 71% recurre a medicación para sobrellevar el dolor y el estrés, datos que, a su juicio, justifican el acceso a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores.

EL SINDICATO RECLAMA LA IMPLICACIÓN DE LA PATRONAL

El responsable de CCOO Servicios Canarias, Borja Suárez, ha afirmado que la aprobación del Real Decreto 402/2025 "ha marcado un antes y un después" y considera que la negativa de las organizaciones empresariales no debe convertirse en "un bloqueo permanente" para iniciar el procedimiento administrativo.

El sindicato ha asegurado que continuará promoviendo iniciativas legislativas, reforzando la acción institucional y manteniendo la presión en el diálogo social para lograr el reconocimiento de la actividad de las camareras de piso como una profesión con un nivel de desgaste que justifique el adelanto de la edad de jubilación.