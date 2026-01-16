CCOO y UGT exigen al Gobierno que detalle el traspaso de competencias a Euskadi y le reprochan no ser informados

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto a la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han exigido al Gobierno "información detallada" sobre el alcance de las transferencias de Seguridad Social a Euskadi, al tiempo que le han reprochado que la decisión no haya sido trasladada a los agentes sociales.

En un comunicado conjunto, ambos sindicatos han reclamado que los interlocutores sociales sean informados sobre el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Euskadi con el fin de "poder contrastarlo y garantizar que resulta plenamente coherente con el marco competencial y con el principio de unidad de caja de nuestro sistema de Seguridad Social".

CCOO y UGT han argumentado que el acuerdo anunciado este viernes incluye "elementos singulares", como la transferencia íntegra del Seguro Escolar --incluida la recaudación y gestión económica en su conjunto--, mientras que el resto de prestaciones asistenciales y contributivas por desempleo se mantienen en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esto, han continuado, "resulta determinante a efectos de mantenimiento" de la caja única de la Seguridad Social y en el impacto que este tipo de acuerdos tienen "con el concepto de caja única derivado de la distribución competencial constitucional y la doctrina del Tribunal Constitucional, para garantizar la igualdad en el acceso a las prestaciones, la titularidad estatal de los recursos y el funcionamiento económico uniforme del sistema de Seguridad Social".

Tras recordar que se trata de una materia "especialmente sensible y de gran trascendencia social", CCOO y UGT han señalado que un mayor "intercambio de información" y "un tratamiento compartido" contribuiría a "reforzar la confianza y mejorar la calidad y el consenso".

UNA COMPETENCIA ESTATAL

"Somos conscientes de la atribución de competencias que establece nuestra Constitución y que, desde su aprobación, se ha configurado un país fuertemente descentralizado, con un diseño que compartimos y se basa en el autogobierno de importantes competencias", han indicado en el comunicado.

Sin embargo, recuerdan que la Seguridad Social es una competencia estatal, lo que implica que es "materia reservada del Estado la regulación y financiación, el control del flujo de ingresos, pagos, devoluciones, la titularidad centralizada de los recursos y la función de Tesorería, así como los criterios de aplicación de la normativa estatal reguladora de la Seguridad Social".

Por otro lado, han señalado que la totalidad de las comunidades autónomas "ya gestionan las pensiones no contributivas", con una "valoración muy dispar en cuanto a las condiciones de acceso a esa red de protección". Además, Euskadi y Navarra ya asumen la gestión del Ingreso Mínimo Vital, si bien puede ser extendida a otras regiones, como es el caso de Cataluña, donde ya han iniciado el proceso de negociación.

El Gobierno central y el Ejecutivo vasco han oficializado en Madrid el traspaso de cinco competencias, entre las que se encuentran las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo (Vizcaya). También asumirá las labores de Salvamento Marítimo a partir del 1 de octubre de este año.