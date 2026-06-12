CEAV critica que el Real Decreto 933/2021 hace actuar a las agencias de viajes "como comisarías"

Almudena Maillo, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid; Luis Fernando Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; Carlos Garrido, presidente de CEAV; y José Manuel Lastra, vicepresidente primero CEAV - CEAV

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha reiterado su petición de excluir a las agencias de viajes de la aplicación del Real Decreto 933/2021, que regula el registro de datos de viajeros, tras la apertura por parte de la Comisión Europea de un procedimiento de infracción contra España.

Así lo ha vuelto a poner de manifiesto durante la presentación del I Congreso Nacional de Agencias de Viajes presentado esta mañana, donde desde CEAV han declarado que esta normativa hace actuar a las agencias como "comisarías".

La organización ha celebrado la decisión de Bruselas al considerar que refuerza las críticas que el sector viene trasladando desde la entrada en vigor de la normativa.

CEAV sostiene que las obligaciones impuestas por el decreto generan una carga administrativa excesiva para las agencias de viajes.

En este sentido, el presidente de CEAV, Carlos Garrido, ha afirmado en el encuentro que la norma hace actuar a las agencias "como comisarías" y ha confiado en que la situación pueda revisarse. "Ojalá se reconsidere la aplicación", ha señalado.

La Confederación mantiene así su reivindicación de que las agencias de viajes queden excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto 933/2021 y defiende una revisión de las obligaciones de recogida y transmisión de datos contempladas en la normativa.