Cepyme anuncia que María Teresa Gómez Condado será su nueva secretaria general desde el 26 de enero

Archivo - Imagen del logo de Cepyme en la pared de la sede de la confederación. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Cepyme) ha comunicado este jueves mediante nota de prensa que María Teresa Gómez Condado será su nueva secretaria general desde el próximo lunes 26 de enero.

Gómez Condado es una directiva con más de 30 años de experiencia en puestos de responsabilidad tanto en el ámbito público como privado. Ha sido subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio, y de Ciencia e Innovación, así como directora general de Muface, y ha pasado por el sector financiero tras haber sido directora de banca institucional en Banco Santander.

En el ámbito empresarial, ha dirigido organizaciones como Ametic, Isdefe y la red de Cámaras de Comercio de España. Actualmente, Gómez Condado es directora general de CEOE Campus.

Así, sustituirá a Fermín Albaladejo, que ocupaba el cargo desde el mes de mayo tras propiciar una "transición ordenada" en el equipo directivo de Cepyme. Durante este periodo se han aprobado las cuentas y los Presupuestos de la Confederación, se ha elaborado un plan estratégico para los próximos años y se han impulsado proyectos como Cepyme500, los Premios Cepyme o el Consejo de Digitalización.

Albaladejo, que también es presidente de CEAJE, iniciará una nueva etapa profesional en la que se hará cargo de la dirección de CEOE Campus.