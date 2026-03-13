Las 10 profesiones más expuestas a la inteligencia artificial: descubre si la tuya está en riesgo

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MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía de inteligencia artificial Anthropic ha lanzado un índice que mide qué porcentaje de las tareas de cada empleo puede ser acelerado o realizado por IA avanzada, según el estudio titulado 'Repercusiones de la IA en el mercado laboral: una nueva medida y primeros datos', por su traducción del inglés.

Un gráfico procedente de Claude, el chatbot desarrollado por la startup, ha generado debate en redes como Linkedln y opiniones divididas en cuanto a la precisión del estudio.

Entre las profesiones más expuestas según el estudio se encuentran los programadores, con una exposición potencial del 74,5%, ya que la IA podría escribir, actualizar y mantener los programas de software.

El segundo lugar lo ocupa el personal de atención al cliente, con un 70,1% de exposición, gracias a que la IA puede atender a los clientes para proporcionar información, tomar pedidos y gestionar quejas. Le siguen los operadores de entrada de datos (67,1% de exposición), aquellos responsables de transcribir, verificar y actualizar información numérica y textual en sistemas informáticos.

El top 10 de profesiones más vulnerables a la IA lo completan los especialistas en registros médicos (66,7%); analistas de investigación de mercado y especialistas en marketing (64,8%); representantes de ventas, al por mayor y fabricación, excepto productos técnicos y científicos (62,8%); analistas financieros y de inversión (57,2%); analistas y testers de garantía de calidad de software (51,9%), analistas de seguridad de la información (48,6%), y especialistas en soporte a usuarios de computadores (46,8%).

A diferencia de otros estudios teóricos, este índice se alimenta de patrones de uso real de sus herramientas, lo que permite aproximar dónde se concentra el riesgo de automatización.

LAS PROFESIONES QUE SE SALVAN, SEGÚN ANTHROPIC

Según el estudio, el 30% de los trabajadores carece de cobertura, ya que sus tareas aparecían con muy poca frecuencia en los datos de Claude como para alcanzar el umbral mínimo. Este grupo incluye, por ejemplo, a cocineros, mecánicos de motocicletas, socorristas, camareros, lavaplatos y encargados de vestuarios.

Anthropic define la "exposición" como el porcentaje de tareas de un puesto que la IA puede acelerar o ayudar a completar, no necesariamente sustituir por completo. Un mismo empleo combina funciones más automatizables con otras que exigen juicio humano, interacción social compleja o trabajo físico.

El estudio pone como ejemplo la enseñanza, ya que la IA puede corregir los deberes, pero no gestionar un aula, por lo que se considera que los profesores están menos expuestos que los trabajadores cuyo trabajo puede realizarse íntegramente a distancia.

Además, la compañía subraya que, por ahora, una mayor exposición no se traduce en un aumento claro del desempleo en estas profesiones, aunque sí se observan señales de contratación más lenta entre los trabajadores jóvenes en sectores muy expuestos.