La china Anta Sports comprará el 29% de Puma por 1.500 millones

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pasará a ser el primer accionistas de Puma, pero no se plantea lanzar una OPA sobre la alemana

Anta Sports ha llegado a un acuerdo con Groupe Artémis, la sociedad de inversión de la familia Pinault, para adquirir una participación del 29,06% en Puma, valorada en 1.505 millones de euros en efectivo, según ha informado la compañía china, que pasará a ser el principal accionistas de la marca deportiva alemana y ha descartado lanzar una oferta de adquisición sobre toda la empresa.

Anta Sports ha precisado en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, que este lunes suscribió un contrato de compraventa de acciones con Artemis, en virtud del cual adquirirá 43 millones de acciones ordinarias de Puma, representativas de aproximadamente el 29,06% del capital social emitido, a un precio de 35 euros por acción, lo que eleva el monto de la transacción a un total de 1.505 millones de euros.

El precio abonado por el fabricante chino de prendas y material deportivo representa así una prima del 62% respecto del valor de la s acciones de Puma al cierre de la sesión del lunes en la Bolsa de Fráncfort.

La transacción, que se espera cerrar a finales de 2026, está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y a las condiciones de cierre habituales y se financiará íntegramente con los recursos internos de Anta Sports.

Asimismo, si bien la empresa china ha expresado la posibilidad de profundizar aún más la colaboración entre ambas partes en el futuro, ha asegurado que "actualmente no tiene previsto presentar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Puma".

En este sentido, Anta Sports tiene la intención de buscar una representación plena en el consejo de supervisión de Puma lo antes posible tras la finalización de la transacción.

"Esta adquisición convierte a Anta Sports en el mayor accionista de Puma y marca un gran avance en nuestra estrategia de globalización multimarca y de enfoque único", ha destacado Ding Shizhong, presidente del consejo de administración de Anta Sports, para quien la operación permitirá acelerar la globalización de Anta Sports.

"Creemos que el precio de las acciones de Puma en los últimos meses no refleja plenamente su potencial a largo plazo. Confiamos en su equipo directivo y en su transformación estratégica. De cara al futuro, esperamos generar una sólida confianza, colaborar con la debida distancia y aprovechar nuestras fortalezas complementarias sin comprometer nuestra independencia", ha añadido.

Las acciones de Puma llegaban a subir hasta un 21,2% en la apertura de la Bolsa de Fráncfort. No obstante, en los últimos doce meses, la cotización de la marca alemana acumula una caída del 22%.