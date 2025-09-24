Cibeles, marca de viajes sénior de W2M, duplica los aeropuertos de salida en destinos internacionales en 2026

Cibeles, marca de viajes sénior de W2M, duplica los aeropuertos de salida para destinos internacionales en 2026. - W2M

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cibeles, la marca de viajes especializada en el segmento sénior de World2Meet (W2M), ha avanzado las novedades de su programación para 2026 al anunciar que duplicará el número de aeropuertos de salida para destinos internacionales, en tanto que en Canarias triplicará el número de orígenes respecto a 2025, según un comunicado.

Asimismo, en los circuitos temáticos nacionales se reforzarán las salidas exclusivas desde diferentes puntos de España, mientras que el producto fluvial también gana protagonismo con dos salidas garantizadas para visitar los mercadillos navideños, a las que pronto se sumarán las salidas exclusivas senior 2026.

En el ámbito de los circuitos temáticos, la compañía continúa apostando por experiencias para poner en valor la riqueza cultural de España, como la visita a los Patios de Córdoba, las Fallas de Valencia o la Alhambra de Granada, siempre con visitas incluidas, pensión completa y la atención de guías especializados.

Con todo ello, la oferta de Cibeles cuenta con un 5% de descuento disponible hasta el 10 de octubre.

Por otro lado, desde la marca de W2M también ha presentado el ranking de los destinos más demandados por los mayores de 55 años, que sitúa a sitúa a Benidorm en primera posición, seguido por Tenerife y Peñíscola.

"Estos destinos reflejan el interés de los mayores de 55 años por lugares accesibles, con buen clima, amplia oferta de ocio y cultura, y servicios adaptados a sus necesidades", ha destacado Cibeles al respecto.